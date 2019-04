García Tejerina afirma que el cambio de partido de Rodríguez da una idea de la "deriva" de Cs y PSOE

Publicado 03/04/2019 13:16:30 CET

VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por el PP de Valladolid, Isabel García Tejerina, ha asegurado que la marcha de Soraya Rodríguez del PSOE y su posterior incorporación "como independiente" a la lista de Ciudadanos (Cs) a las europeas da una idea de la "deriva" de un partido y de otro.

García Tejerina, en el marco de la realización de la foto de los candidatos al Congreso y al Senado por Valladolid, ha afirmado que Cs es "una moneda al aire, que le va bien la izquierda y la derecha", mientras que al PSOE "aquellas personas que tienen más claras las convicciones de la unidad de España se le van".

En esta línea, ha asegurado que se marchan porque "no aceptan interlocutores" y que los socialistas catalanes "pongan fecha a la ruptura de Cataluña con España" al pedir diez años para "convencer" de la independencia catalana.

La exministra vallisoletana cree que no sólo Soraya Rodríguez

sino "muchos" socialistas tienen un sentido "bueno" de "unidad de España y de amor a su patria", que no "entiendan" un gobierno de Pedro Sánchez y que no quieran ser "responsables" o "verse mezclados" de su pacto con Quim Torra los presupuestos o, en referencia a las declaraciones del primer secretario del PSOE catalán, Miquel Iceta, que en el futuro haya que dar "voz" a la ruptura de Cataluña en un plazo de diez años.