Rescatan el cadáver de una persona del coche que cayó al río Carrión en Palencia

PALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional han recuperado este viernes el cuerpo sin vida de una persona del interior del vehículo que se precipitó al río Carrión a su paso por Palencia, a la altura del parque del Segundo Sotillo, en la tarde del jueves, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo de rescate ha estado coordinado por la Comisaría Provincial de Policía Nacional y en él han participado también agentes de la Brigada de Policía Judicial y de Policía Científica, así como una patrulla de Policía Local y un oficial de bomberos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El coche se precipitó ayer jueves al río Carrión en la zona del Segundo Sotillo, en la capital, lo que obligó a movilizar a los servicios de emergencia. El 091 recibió un aviso sobre las 15.50 horas, cuando un testigo alertó de que había presenciado la caída del vehículo al agua.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Palencia y efectivos de la Policía Nacional, que localizaron al vehículo. Las tareas de rescate continúan debido a que el estado del cauce y la escasa visibilidad bajo las han complicado.