La Guardia Civil desarticula una red que desvió más de 32.000 euros de dos ayuntamientos segovianos

SEGOVIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas a administraciones públicas y empresas mediante el fraude del correo electrónico corporativo, por el que desviaron más de 32.000 euros de dos ayuntamientos de la provincia.

El fraude, conocido por sus siglas en inglés BEC (Business Email Compromise) indujo a la Benemérita a iniciar la 'Operación Canterbec', que ha concluido con la identificación de cinco personas implicadas y la detención de tres de ellas, que han sido arrestadas en las provincias de Orense, Almería y Sevilla.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los ciberdelincuentes han logrado desviar más de 32.000 euros que dos ayuntamientos de la provincia segoviana destinaban al pago de facturas municipales legítimas.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y por el Equipo Arroba de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia. Se ha iniciado tras las denuncias presentadas por los dos consistorios afectados y por una empresa de construcción, que han detectado que varias transferencias destinadas al pago de facturas legítimas habían sido desviadas a cuentas bancarias controladas por los autores del fraude.

Las primeras indagaciones han permitido determinar que los ciberdelincuentes habían monitorizado previamente las comunicaciones electrónicas entre la empresa y los distintos ayuntamientos. Con esa información en su poder, han enviado correos electrónicos fraudulentos desde direcciones prácticamente idénticas a las legítimas, lo que hacía muy difícil distinguirlos de los mensajes auténticos.

CAMBIAZO DE LA CUENTA BANCARIA

En esos correos, los autores han comunicado un supuesto cambio de cuenta bancaria para el cobro de futuras facturas y han adjuntado documentación falsa de apariencia auténtica, con el fin de dar credibilidad al engaño. Como consecuencia de esta maniobra, los dos ayuntamientos han realizado transferencias bancarias por un importe conjunto superior a los 32.000 euros, convencidos de que abonaban las obras y los servicios contratados.

La Guardia Civil ha precisado que otros organismos públicos también han recibido estos mensajes, pero han detectado el fraude antes de realizar ningún pago, de modo que el perjuicio económico no ha sido mayor.

Tras las denuncias, los agentes han reconstruido el recorrido del dinero, desde las cuentas receptoras iniciales hasta su dispersión mediante nuevas transferencias y retiradas de efectivo en cajeros. El Instituto Armado ha explicado que se trata de una operativa habitual entre este tipo de redes para dificultar el rastreo de los fondos.

El análisis bancario y tecnológico ha permitido relacionar las cuentas con las personas que actuaban como titulares o como colaboradores necesarios para el movimiento del dinero. Los agentes actuantes han comprobado que alguno de los implicados ya figuraba como investigado en otros procedimientos por fraudes similares contra empresas y administraciones públicas, un dato que conecta este caso con otras pesquisas ya abiertas.

La última fase de la operación ha llevado a tres detenciones en tres provincias distintas, mientras que otras dos personas implicadas han sido identificadas por los agentes.

Con motivo de esta operación, la Guardia Civil ha recordado que el fraude BEC consiste en la suplantación de comunicaciones electrónicas entre empresas y administraciones con el objetivo de modificar las instrucciones de pago, de manera que el dinero termine en una cuenta ajena al proveedor real.

Para evitarlo, ha recomendado verificar siempre cualquier cambio en los datos bancarios, y hacerlo por un canal distinto al correo electrónico, preferentemente mediante contacto telefónico directo con el proveedor habitual. Asimismo, ha aconsejado revisar con detenimiento las direcciones de correo recibidas y, ante cualquier sospecha, comunicarlo de inmediato a la entidad bancaria y a la Guardia Civil para intentar bloquear los fondos.