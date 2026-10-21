La Guardia Civil emplea 24 efectivos, voluntarios y drones para buscar a un hombre desaparecido en Villacastín

SEGOVIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha organizado un dispositivo de 24 efectivos del Cuerpo, voluntarios y agentes con drones para la búsqueda y localización de Alberto Álvarez de Paz, un hombre de 58 años que desapareció sobre las 20.50 horas del martes 20 de octubre de su domicilio en Villacastín, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La búsqueda se inició a las 21.00 horas del martes, poco después de la desaparición, con patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Segovia. Esa primera fase, a cargo de los agentes de esta compañía, se ha prolongado hasta que, desde las 07.30 horas de este miércoles, el dispositivo se ha reforzado con efectivos de otras especialidades hasta sumar los 24 guardias civiles que ahora participan en las tareas.

Los agentes que trabajan en estos momentos sobre el terreno pertenecen a las unidades de Seguridad Ciudadana, al Seprona, el servicio de la Guardia Civil dedicado a la protección de la naturaleza; a la USECIC, que aporta dos drones, y a Fiscal y Fronteras. La Guardia Civil ha indicado, además, que se ha solicitado la participación de un can especializado en la búsqueda de personas. En las labores colaboran también vecinos y familiares del desaparecido, que se han sumado a los agentes en el rastreo.

La Comandancia ha explicado que la búsqueda se ha centrado en los caminos y las zonas boscosas cercanas a la urbanización Coto de San Isidro, perteneciente al municipio de Ituero y Lama. Se trata de un entorno por el que Álvarez de Paz solía pasear, dato que sitúa el foco de los rastreos en un área que el desaparecido conoce y frecuenta.

Para facilitar su identificación, la Guardia Civil ha difundido la descripción de la ropa que llevaba en el momento de la desaparición: un abrigo tipo plumas de color gris verdoso, pantalón azul y una mochila de color azul marino.

El Puesto de Mando Avanzado, desde el que se coordinan las labores, se encuentra ubicado en el acuartelamiento de Villacastín.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a quienes deseen incorporarse al dispositivo para que se dirijan a este puesto y se pongan a disposición de la oficial responsable de la búsqueda.