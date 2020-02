Intervenidos 16.150 artículos pirotécnicos sin autorización en Valladolid

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido durante las Fiestas de Carnaval en Valladolid 323 cajas que contenían 16.150 unidades de artificios pirotécnicos en dos establecimientos que carecían de autorización para su venta y comercialización.

Según ha informado el Instituto Armado, las sanciones derivadas de estas infracciones podrían alcanzar hasta los 30.000 euros.

La Guardia Civil recomienda que la adquisición de estos productos pirotécnicos se realice en los puntos de venta autorizados, conforme la legislación vigente, evitando cualquier tipo de peligro al contar estas instalaciones con las condiciones idóneas para la conservación de estos productos, al tiempo que se recuerda que está prohibida la venta ambulante de los mismos.

Para disfrutar con seguridad de estos artículos, la Benemérita recomienda no guardar artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos; no manipular sus componentes, ni extaer su contenido; no encenderlos al lado o cerca de otros artificios; utilizarlos en lugares autorizados y en espacios abiertos sin riesgo de incendio conforme a las instrucciones del fabricante, y comprar los artículos sólo a comerciantes y profesionales autorizados para ello.