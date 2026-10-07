Guardia Civil y UEMC acercan conocimientos a la ciudadanía en una jornada que quiere generar "cultura de emergencia"

Canales, durante la inauguración de la jornada. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrarán desde esta mañana jornada divulgativa bajo el título 'Intervención Psicológica y Operativa en Emergencias y Catástrofes' y que tiene como objetivo generar "cultura de emergencia" al aportar conocimientos a la ciudadanía.

La jornada se enmarca en los actos institucionales organizados con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, y nace con el objetivo de aunar los conocimientos y experiencias del ámbito operativo y psicológico.

En la inauguración han participado el rector de la institución académcia, David García; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Gustavo Dorda.

"La respuesta eficaz ante una emergencia requiere la actuación coordinada de los distintos servicios implicados", han explicado, de ahí que la jornada ponga de manifiesto "que rescate, seguridad, asistencia sanitaria, intervención psicológica y atención social forman parte de una misma respuesta integral". .

Las sesiones se han abierto a las 09.00 horas con la ponencia 'Cuidar para ayudar. Bienestar psicológico y resiliencia en los servicios de emergencia', a cargo de la teniente coronel psicóloga de la Guardia Civil de la Comandancia de Valladolid, Elena González Romero, especialista en atención a intervinientes y coordinadora de las jornadas.

A las 10.00 horas se ha desarrollado la mesa redonda 'Decidir bajo presión. Coordinación operativa y toma de decisiones en situaciones de emergencia', que contará con la participación del sargento de la Guardia Civil Óscar Alba Gómez, del Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Valladolid; Miguel Ángel Holguín Galarón, técnico del Servicio de Protección Civil de la Junta; y Nieves Andrés Ramírez, vicedecana del Copcyl y coordinadora del Gripde (Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias).

La mesa ha abordado la activación de los dispositivos de emergencia, la coordinación entre organismos y recursos, la gestión de la información y las comunicaciones, la priorización de actuaciones y el liderazgo en escenarios de incertidumbre.

A las 11.45 horas, el profesor de la UEMC Carlos Valiente Barroso ha impartido la ponencia "Estar presente cuando todo se derrumba. Procesamiento cognitivo alterado en situaciones de emergencia y catástrofes".

Su intervención se ha centrado en los bloqueos cognitivos que pueden aparecer en situaciones extremas, el papel de las emociones y las dificultades para recuperar recuerdos fiables después de un trauma. También ha tratado los mecanismos psicobiológicos del estrés, los tipos de afrontamiento, los factores predisponentes y protectores y las estrategias de regulación.

La última mesa redonda, titulada 'Volver a la normalidad. Recuperación, seguridad y reconstrucción tras la emergencia', se celebra a las 12.30 horas y reunirá al subteniente de la Guardia Civil Jesús Manuel Hurtado Calvo, perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil y participante en el dispositivo desplegado durante la DANA; José Carlos Castaño Gallego, voluntario de Cruz Roja; y Pablo Hernández Marcos, jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

La mesa analizará el restablecimiento de la seguridad ciudadana, la recuperación de los servicios y el retorno a la normalidad. También abordará las consecuencias psicológicas que pueden mantenerse a medio y largo plazo, el duelo, la adaptación y la resiliencia, además de la experiencia de las personas afectadas y las lecciones aprendidas ante futuras emergencias.