Hallan en Mojados (Valladolid) a un varón dormido en un coche y con droga en sus piernas

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado jueves en la localidad vallisoletana de Mojados a un varón al que localizó en el interior de un vehículo en un elevado estado de somnolencia y con varias bolsas de sustancias estupefacientes entre las piernas.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la intervención tuvo lugar el pasado 8 de octubre después de que el Centro Operativo de Servicios (062) recibiera una alerta ciudadana sobre la presencia de un individuo dormido en el asiento del conductor de un turismo estacionado en una calle del municipio.

La llamada avisó asimismo de que la persona llevaba varios envoltorios sospechosos entre las extremidades inferiores.

Una patrulla del cuerpo se desplazó hasta el lugar y comprobó que el ocupante se encontraba en un estado de profunda somnolencia, sin reaccionar a los requerimientos iniciales. Ante esta situación, los agentes abrieron la puerta del vehículo y le tocaron el hombro para verificar su estado de salud y descartar un riesgo vital.

Una vez reanimado, los efectivos observaron entre sus piernas diversas bolsas con sustancias pulverulentas y cristalinas, además de una tabla con restos de sustancia dispuestos en forma de raya, evidencias compatibles con el consumo de drogas. El propio implicado manifestó haber consumido estupefacientes e identificó una de las muestras como tussi.

Posteriormente, fueron trasladadas al acuartelamiento para su pesaje, arrojando un balance total de 21,20 gramos repartidos en 11,27 gramos de cocaína, 3,36 gramos de tussi, 3,33 gramos de MDMA y 3,24 gramos de speed.

Ante este hallazgo, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias y ha puesto los estupefacientes a disposición judicial a la espera de los análisis de laboratorio.