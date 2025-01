Hallan a una niña de 4 años en las cocheras del autobús en Valladolid tras dormirse en el trayecto al colegio

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 4 años se ha quedado dormida en un autobús escolar sin que nadie se haya percatado de su presencia y se ha despertado en las cocheras de la empresa que se encarga de cubrir el trayecto entre la Overuela y el colegio vallisoletano Miguel Delibes donde se encuentra escolarizada y al que ha sido reintegrada horas después.

Los hechos, según relata la familia a Europa Press, se han producido esta mañana cuando la pequeña cogió, como todos los días, el autobús que le traslada desde su domicilio en la Overuela al citado centro escolar a las 8.40 horas en un trayecto que no se prolonga más de 20 minutos "porque a las 9.00 horas comienzan las clases".

Sin embargo, no llegó a bajar porque la pequeña se quedó dormida, hecho que pasó "desapercibido" para las dos personas que prestan el servicio de acompañamiento de los escolares, por lo que el vehículo se dirigió a las cocheras de la empresa.

Fue allí cuando la niña se despertó y, al encontrarse sola, bajó del autobús y se encontró a "una señora", según apunta la familia. Fue entonces cuando desde la empresa llamaron al centro para avisar de esta situación para, posteriormente, trasladarla al Miguel Delibes.

La madre de la pequeña ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional y se plantea hacer lo mismo en la Consejería de Educación este lunes. "No entendemos muy bien lo que ha pasado, si la niña ha estado sola o no, porque ella nos ha dicho que ha sido una señora la que la ha encontrado. Es que le había podido pasar cualquier cosa. ¿Si no se la encuentra esa señora, qué hubiera pasado? Creo que estas dos personas que acompañan a los niños tienen una responsabilidad que no han cumplido. Es que es tan sencillo como contar, si han subido 15 niños, tendrán que bajar los mismos...", reprocha la hermana de la joven, Andrea Vaquero.

Vaquero ha asegurado que desde la Consejería de Educación nadie se ha puesto en contacto con ellos para aclarar los hechos y confía en que esta situación no se vuelva a repetir. "Pero el miedo lo tenemos", ha afirmado.

RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA

Desde el departamento que dirige Rocío Lucas, han señalado que se han puesto en contacto con la empresa de transporte para saber qué ha sucedido, si bien han puntualizado que la niña "no ha estado sola en ningún momento, puesto que los trabajadores de la empresa se han dado cuenta de su presencia antes de abandonar el vehículo".

"En el vehículo había dos acompañantes que no han cumplido con su obligación de comprobar que todos los niños que habían subido al autobús han bajado en el centro educativo. La Consejería se ha puesto en contacto con la empresa de acompañantes para pedir responsabilidades", han explicado.