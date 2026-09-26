Herido un menor de unos diez años tras colisionar un turismo y una bicicleta en Burgos

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BURGOS, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de unos diez años ha resultado herido este sábado tras la colisión entre un turismo y una bicicleta en la calle Juan de Padilla, a la altura del centro cívico Río Vena, en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 10.59 horas, cuando se alertó del accidente y se solicitó asistencia para el ciclista, que presentaba dolor en la cadera.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha dado aviso del suceso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, se ha informado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios al lugar para atender al menor herido.