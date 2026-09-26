Herido un motorista tras sufrir una salida de vía en Cebreros (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

ÁVILA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 15 de la carretera AV-502, en el término municipal de Cebreros (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado sobre las 10.13 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia sanitaria para el motorista.

Según la información facilitada por los alertantes, el varón se encontraba consciente tras el accidente, aunque precisaba asistencia sanitaria.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Cebreros y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios hasta el lugar del accidente para atender al herido.