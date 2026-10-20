Horse inaugura un Aula en la UVa, cuna del 90% de los ingenieros que trabajan en I+D+i en la entidad

1126892.1.260.149.20261020114905 Aula Horse en la Escuela de Ingenierías de la UVa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Horse Powertrain ha inaugurado este martes, 20 de octubre, en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid (UVa), instituciónd e la que salen el 90 por ciento de los ingenieros que trabajan en I+D+i en la entidad dedicada a la producción de sistemas de propulsión de automóviles.

La rectora de la UVA, Pilar Garcés; el director de Recursos Humanos para España y Europa de la compañía, Francisco Arranz, y el director de la Cátedra Horse Powertrain, Gregorio Sainz, han participado en el acto de inauguración de esta espacio cuya puesta en marcha se enmarca en los "lazos" establecidos entre las institución y la empresa.

El Aula Horse se plantea como "un espacio común para el conocimiento, la investigación y la docencia", de manera que pretender reunir a estudiantes, profesores y profesionales, según ha destacado Arranz, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El director de RRHH de la compañía ha subrayado, asimismo, que con este aula se pretende "acercar" la labor de Horse, que tiene "su razón de ser" en la tecnología para desarrollar nuevas soluciones de propulsión, y quiere hacerlo en la UVa para estar "unida" a su "alma mater".

"La UVa es donde está la sede de Horse y donde está su centro de I+D+i, su factoría de motores y más de 2.000 profesionales que van a la empresa y sacan adelante unos proyectos por los que se reparten coches por todo el mundo", ha reivindicado, para manifestar que espera que el Aula Horse y las actividades que se llevarán a cabo sea del "interés" de los estudiantes.

En este sentido, ha destacado, además, que de los cerca de 1.000 que trabajan en la sección de I+D+i, entre empleados director e indirectos, el 90 por ciento han salido de esta Universidad.

Por su parte, el director de la Cátedra Horse Powertrain ha explicado que actualmente la entidad y la institución académica cooperan en proyectos nacionales y europeos de I+D+i y comparten programas de becas y prácticas con trabajos de fin de Grado y Máster, abiertos a ramas técnicas, una relación a la que se da "nuevas formas" con iniciativas como las del Aula.

Este espacio servirá así para acoger la docencia de Grado y Máster impartida en la Escuela, especialmente el Máster en Ingeniería Industrial, que de forma habitual empleará el Aula. También está previsto su uso por parte de Horse para seminarios, reuniones técnicas, formación o exposiciones.

"La verdad es que estamos muy contentos porque no solamente se comparten espacios, si no que también se comparte una mentalidad joven y dinámica", ha puesto en valor la rectora de la UVa sobre esta colaboración que busca consolidar la "innovación y el talento" en el sector de la automoción.