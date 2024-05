De la Hoz pide responder en las urnas "al muro, al fango, a la mentira y a la corrupción de Sánchez"

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El 'número doce' en la lista del PP a los comicios europeos, el vallisoletano Raúl de la Hoz, ha pedido hoy a los ciudadanos que respondan en las urnas con su voto ""al muro, al fango, a la mentira y a la corrupción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esta semana ha abierto dos crisis diplomáticas única y exclusivamente para no hablar de la corrupción que afecta a su mujer y a su entorno más personal. Es el último episodio de un periodo orientado a generar polémicas para tapar las que había creado previamente y que tiene un ministro de esta ciudad para generarlas", ha señalado durante su intervención en un acto de partido en el que ha estado acompañado por el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

De la Hoz, en el inicio de su intervención, ha cargado contra un Gobierno instalado en la "mentira, la degeneración constante de la cales política" y que, en sus palabras, "hará todo lo posible por mantenerse en el poder". "¿Debemos seguir los ciudadanos aguantando esto o ha llegado ya el momento de recuperar el futuro que Sánchez ha robado a los españoles?", ha cuestionado.

De ahí que haya pedido acabar con las "cesiones, humillaciones e insultos". Porque, para el candidato vallisoletano, de eso van los comicios, pero también de Europa, "una Europa que debe ser útil", ha apostillado.

"Que no sea un ente alejado que da fondos y dictas normas, a veces, alejadas del ciudadano, y que sea capaz de dar respuesta a las necesidades y demandas del ciudadano y que salvaguarde sus intereses cuando el Gobierno de Sánchez sea incapaz", ha continuado.

En este punto, ha comprometido "acercar" Europa para hablar de los problemas reales "de los jóvenes, de las mujeres, de los agricultores, de los que quieren crear empleo, de los autónomos, de los empresarios, de los trabajadores". Y lo hará con "ilusión" para hablar de lo que "importa" y trabajar "después por lo que importa". "Intentaré estar a la altura del honor que para mi va a significar representar a esta tierra en Europa", ha señalado.

Por eso vaticina que el próximo 9 de junio se oirá la voz de los que "no se resignan y creen que el Gobierno no puede estar orientado a salvaguardar su poltrona y estar un día más en el poder". "Vais a ayudar a ganar las elecciones el 9 de junio. Si el día 9 de junio gana el PP perderá Sánchez y ganará España y merece la pena que trabajemos firme para que eso suceda", ha finalizado.

ÍSCAR Y CARNERO

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, que ha sido el primero en intervenir, ha incidido en que el 9 de Junio los ciudadanos se "juegan mucho". "Parece que las elecciones europeas no son importantes, pero no, ha llegado momento de dar respuestas a las desastrosas políticas del POSE en España y de un presidente que desvía la atención con falsos treatillo con cartas, días de reflexión. Todo vale para no ver la realidad de este desgobierno", ha apuntado.

Al hilo de estas palabras, el también presidente de la Diputación ha pedido responder cívicamente a los desmanes del Gobierno" y que "frente al populismo y el sanchismo la única alternativa es el PP". "Vamos a dar respuesta a un Gobierno que subasta la libertad de todos", ha zanjado para asegurar al candidato De La Hoz, que Valladolid no le va a "defraudar".

Por su parte, el alcalde de la ciudad y expresidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha comenzado su intervención deseando que el lunes se celebre el ascenso a Primera del equipo de la ciudad y el primer aniversario como alcalde, desde que se echó, ha asegurado, "al innombrable" del Consistorio -en referencia a Óscar Puente--.

Carnero se ha referido a los indultos, a la amnistía y a lo que está por venir si siguen en el Gobierno, que es "el referéndum", ha augurado para apoyar la candidatura 'popular' de la que es miembro Raúl de la Hoz. "Vamos formando un muladar y no debemos olvidar. En Valladolid de esto sabemos mucho. Y tenemos un candidato de Valladolid al que hay que apoyar. Por eso tenemos que trabajar por este partido, por este país y por esta manera de defender a España", ha apostillado.

"Con el PP podremos defender la democracia de los ataques a los periodistas, a los jueces, a la división de poderes, en definitiva, a la propia democracia", ha incidido para pedir a Europa ayuda para captar fondos europeos para el soterramiento porque mientras esté Óscar Puente "no va a ver Soterramiento". "Pero no va a ser eterno y cuando no esté y esté Feijóo llevaremos a cabo este proyecto", ha finalizado.