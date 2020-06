Igea se alegra de que la "inmensa mayoría" de alcaldes de CyL se haya comportado de manera "prudente"

Las únicas criticas han llegado desde los Ayuntamientos de León y Valladolid

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reconocido que se alegra de que la mayoría de alcaldes de la Comunidad se haya comportado de manera "prudente" con respecto al decreto de medidas de prevención y control del coronavirus, a excepción de los regidores de León y Valladolid, José Antonio Diez y Óscar Puente, respectivamente, quienes han criticado las pautas de la Administración autonómica.

Por su parte, Diez ha tachado de "total improvisación" las medidas para afrontar la 'nueva normalidad', además de acusar la "falta de coordinación" por parte de la Junta para preparar este tiempo de transición y se ha mostrado sorprendido de que no se haya "tenido en cuenta" a los ayuntamientos para su elaboración, quienes se encuentran ahora en una "situación complicada" dada la premura de los acontecimientos.

Mientras, Puente ha calificado de "equivocada" y "extemporánea" la decisión de la Junta de recomendar a los ayuntamientos que no celebren fiestas patronales ni eventos con grandes aglomeraciones y ha precisado que "si es una recomendación" el Ayuntamiento mantiene la "tesitura" de tomar sus decisiones sobre las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Además, el alcalde ha encomendado a la asesoría jurídica de que haga un estudio de la "fuerza vinculante" de esta normativa y de la recomendación de la Junta, pues cree que la decisión se deberá tomar "con todos los elementos necesarios".

A este respecto se ha pronunciado el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior en una entrevista en Onda Cero y recogida por Europa Press, en la que ha recordado que, lejos de "polemizar", la intención de la Junta es seguir intentando preservar la salud de conciudadanos y tomar medidas desde un punto de vista epidemiológico.

Precisamente, en respuesta a Puente, Igea ha señalado que espera espero que el regidor vallisoletano tome decisiones en base a criterios sanitarios y no jurídicos, ya que considera que haría "un flaco favor a sus vecinos".

"Una cosa son unas fiestas y otra los eventos culturales, en los que resulta más fácil mantener las distancias. Eso lo entiende cualquiera", ha aseverado Igea antes de insistir en que la tarea de los alcaldes "no es tanto presumir de su importancia sino contribuir a conciencia ciudadana".

En este sentido, ha apuntado que un "responsable político" debe ser, "valga la redundancia, responsable" y entender que "hay muchas cosas importantes, en juego pero ninguna lo es más que la vida humana".

No obstante, ha garantizado que las opiniones de los alcaldes serán valoradas y escuchadas pero también ha apuntado que, sobre todo, se tendrán en cuenta las de los especialistas en salud pública.

"Me alegro de que la inmensa mayoría de los alcaldes se haya comportado de manera prudente. Aquí lo importante no es la polémica. A la gente no se le debería borrar de la mente lo que ha ocurrido estos meses", ha incidido el político de Ciudadanos.