Igea dice que un acuerdo con PSOE, que pacta con quienes se saltan la ley, sería "pactar con tiranos"

Publicado 09/07/2019 20:05:49 CET

Mañueco reconoce en Igea a un "socio leal" y espera llegar "a su lado" más lejos

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en las Cortes, Francisco Igea, ha asegurado que haber llegado a un acuerdo de Gobierno con quienes pactan con los partidos que se saltan la ley y ponen en riesgo la unidad de España--en referencia al PSOE-- habría sido "pactar con tiranos" y ha precisado que para su formación "la libertad y la igualdad son valores esenciales" por lo que es "imposible plantearse un pacto con quienes participan de políticas" que atentan contra estos dos principios.

Así lo ha manifestado Igea durante su intervención en el pleno de Investidura del que será el próximo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que el portavoz de Cs ha comenzado con la frase del libro 'El Camino', del vallisoletano Miguel Delibes, que dice: "Las cosas podían haber acaecido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así".

Al respecto, Francisco Igea ha puesto sobre la mesa que quienes pactan con los nacionalistas, con los supremacistas o "con los que se saltan la ley" renuncian "voluntariamente" al apoyo de Cs porque tal y como ha precisado "cada pacto con los nacionalistas supone menos dinero para Castilla y León y cada pacto con los supremacistas en más desigualdad" para la Comunidad.

Igualmente, ha justificado la negativa de Cs a pactar con el PSOE, el partido más votado en Castilla y León, en el "terrible silencio" de la formación liderada por Pedro Sánchez ante los insultos a los españoles "del señor Esteban, el señor Rufián o la señora Nogueras" en el Congreso de los Diputados, o ante sus mofas de las instituciones.

"No le reprocho al señor Tudanca su silencio contra esa política de alianzas de su partido", ha dicho Igea, pero le ha pedido al portavoz y líder del PSOE en la Comunidad que no reproche a Cs su discrepancia, y al igual que no le reprocha tampoco que "acepte sin rechistar" le pide que no reproche a Cs que acepten una decisión que se ha tomado de manera democrática tras el debate.

A pesar de ello, le ha tendido la mano al líder y portavoz del PSOE en las Cortes al tiempo que ha reconocido que no ha sido "fácil" pactar con el PP tras 32 años de Gobierno y ha asegurado que entre PP y Cs no se ha dado "un matrimonio por amor sino un compromiso por responsabilidad" al que se ha llegado desde un proceso que ha culminado con un acuerdo "que será de cumplimiento inexorable para completar la Legislatura".

VOLUNTAD DE PROGRESO.

Asimismo, Francisco Igea ha reconocido que la política de la Junta de los últimos años ha sido "esencialmente conservadora" pero ha augurado que las políticas de Cs "demostrarán la voluntad de progreso y crecimiento" de un "Gobierno conjunto" que compromete tanto a 'populares' como a Ciudadanos porque las faltas y errores serán las faltas y errores de los otros. "si nos ponemos la zancadilla caeremos ambos, y lo que es peor, lo sufrirán los ciudadanos", ha setenciado Igea.

Si dentro de cuatro años "no hay más personas mayores atadas a las camas, ni más casos como el de la niña Sara, o los enfermos son mejor tratados, y hay más igualdad, todo lo pasado y sufrido habrá valido la pena", ha dicho Igea, quien se ha dirigido a Alfonso Fernández Mañueco para darle el apoyo de Cs para gobernar "conjuntamente" la Comunidad y a quien ha pedido no defraudar a los habitantes de Castilla y León.

En su turno de réplica, Fernández Mañueco ha defendido el comienzo de "una nueva etapa" con un gobierno a partir de un acuerdo "que será enriquecedor" porque "amplía el perímetro de las ideas y las políticas de gestión" al tiempo que ha reconocido que son "muchas cosas" las que comparte con el portavoz de Cs, como es la unidad de España y de Castilla y León, "algo que será clave para llegar al final de la Legislatura".

Igualmente, ha defendido que será un "gobierno del cambio, un gobierno transformador" que no concentrará su energía "en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo" en construir un "proyecto positivo a nivel regional" al tiempo que ha defendido que el cambio pasará "por un cambio de actitud" para transformar las cosas.

"La gente, señor Igea, va a apreciar nuestra capacidad para que las cosas sucedan y se transformen, sin cálculos políticos" ha dicho el candidato a presidir la Junta, quien ha dado la bienvenida al portavoz de Cs al "club" de los descalificativos "de la parte izquierda" de la bancada.

Por último, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que el pacto "es un buen comienzo" aunque aún queda "un largo camino por hacer" aunque confía en la "lealtad" de Igea y de todo el grupo de Cs. "Tenemos objetivos, retos y desafíos que conseguir codo con codo, porque se puede llegar antes solo pero juntos llegaremos más lejos y yo quiero llegar más lejos a su lado, señor Igea", ha concluido Fernández Mañueco.