Igea no ve "razonable" que Castells gestione el presupuesto y competencias de CyL, donde las tasas bajarán 0,40 euros

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, no ve "razonable" que el Ministerio de Universidad, "sin presupuesto y sin capacidad de gestión" se dedique a gestionar el presupuesto de los demás tras la decisión adoptada por este departamento que dirige Manuel Castells de rebajar las tasas universitarias, que en Castilla y León supondrían un descenso de 0,40 euros por crédito.

Así lo ha aseverado Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en relación a la decisión del Ministerio de Universidades de rebajar las tasas universitarias con el objetivo de armonizar los precios entre las autonomías, lo que afectará a diez comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León.

Al respecto, el portavoz y vicepresidente ha estimado que el descenso en Castilla y León de las tasas universitarias será de cuarenta céntimos por crédito, al tiempo que ha dejado claro que la Junta no ve "razonable" que cuando de un ministerio "se crean cuatro" y no tienen ni presupuesto ni capacidad de gestión "uno no se puede poner a gestionar con el presupuesto de los demás"

Y es que como ha precisado Francisco Igea, se toman medidas que tiene que ver con la financiación de la Comunidad y sobre competencias de la Comunidad "lo que no es razonable".

Asimismo, ha reconocido que es un "impacto mínimo" pero perjudica la política de becas de la Junta que Igea ha defendido como socialmente más justo y responsable" que una rebaja de 40 céntimos y ha reiterado que no es "aceptable" que se cree un ministerio 'Ad hoc' sin presupuesto yse gestione el presupuesto de los demás.