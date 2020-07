Igea pide a los ciudadanos "no mirar a otras CCAA como si no pasase nada" como ya pasó con China e Italia

Igea se desmarca del nombramiento "técnico, que no político" de Soraya Mayo, designada por Agricultura

Igea se desmarca del nombramiento "técnico, que no político" de Soraya Mayo, designada por Agricultura - JCYL

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha pedido a los ciudadanos que no miren a otras comunidades autónomas, donde se han dado casos de rebrotes de afectados por Coronavirus, "como si no pasase nada y ha recordado cuando se miraba a China a Italia "como si no pasase nada", al inicio de la pandemia sanitaria que ha afectado al todo el mundo.

Por ello, el vicepresidente de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, ha asegurado que "no es el momento de aflojar" porque las cosas se están haciendo bien las cosas pero hay "mucho en juego", vidas humanas y la economía de la Comunidad.

Asimismo, Francisco Igea ha recordado que en la Comunidad se ha "trabajado mucho para rebajar la incidencia" del Coronavirus, lo que ha permitido al sector de la hostelería y al turismo tener el grado de oucpación que están registrando, y ha insistido en que es el resultado "del trabajo bien hecho por todos".

No obstante, el vicepresidente ha asegurado que se va a instar a las autoridades municipales y policiales a que "se proceda de manera rigurosa" a sancionar a quienes no cumplen las medidas de seguridad establecidas o se piensa que esas medidas "no van con ellos".

Lo que si que ha descartado por el momento el vicepresidente de la Junta es la medida adoptada por algunas autonomías como hacer obligatorio el uso de la mascarilla aunque haya distancia de seguridad entre las personas. Al respecto, ha indicado que es obligatorio cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de un metro y medio, pero aunque se ha valorado las medidas adoptadas por otras comunidades en Castilla y León no se van a imponer más "medidas coercitivas".