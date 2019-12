Igea repetiría personas y carteras del Gobierno y se muestra "contento" con los pasos dados

Publicado 29/12/2019 10:59:41 CET

El vicepresidente asegura que el grado de acuerdo con el PP es "muy superior" al que esperaban inicialmente

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que volvería a elegir las mismas carteras para Ciudadanos en el Gobierno regional y con las mismas personas al frente, al tiempo que ha asegurado que está "contento" con los pasos dados.

Actualmente, la formación naranja se encarga de la consejería de Sanidad con Verónica Casado al frente, Empleo con Germán Barrios; Cultura con Javier Ortega y de la Vicepresidencia, Portavocía y Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior que dirige él mismo.

"Elegiría las mismas áreas y las mismas personas, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, habría sido cobarde e irresponsable no hacerlo, tomamos la decisión correcta, elegimos personas correctas valientes, con experiencia y cuya finalidad no es sobrevivir en la política sino cambiar las cosas", ha defendido Igea en una entrevista concedida a Europa Press.

No obstante, el vicepresidente ha reconocido que debe actuar para mejorar la estrategia de comunicación. "A veces te come la agenda y no se avanza en cosas que son vitales en política como la comunicación", ha asegurado.

En cuanto a la exposición a la que se ve sometido al ostentar la Portavocía de la Junta, Igea ha reconocido que le provoca cierto "desgaste" pero que la concibe como una herramienta "sustancial" para transmitir el "cambio real". "En campaña el mensaje constante fue el cambio y una de las cosas que más contribuye a hacer visible ese cambio es que nosotros tengamos la Portavocía, en esta especie de reparto de papeles a mí no me disgusta el que me toca", ha aseverado.

Igea ha reconocido que a la hora de defender determinados argumentos tras el Consejo de Gobierno de cada jueves existe, en genera, un consenso "bastante notable", una situación que ha basado en que los cambios políticos más "significativos" se gestionan desde Ciudadanos.

"Veremos cuando se presente un cambio normativo en otra consejería", ha señalado, tras lo que ha garantizado que el grado de acuerdo con el PP es "muy superior" al que esperaban inicialmente.