Uno de los espacios del centro comercial RÍO Shoppin, en Arroyo (Valladolid). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) - El centro comercial RÍO Shopping de Arroyo, en Valladolid' vuelve a transformar el Black Friday en una "auténtica celebración" con la tercera edición de su Black Friday Party, que tendrá lugar del 26 al 28 de noviembre, para lo que ha adaptado sus espacios y ofrecerá música y diversión con una animación itinerante protagonizada por diferentes personajes.

Durante los tres días de la 'Black Friday Party', un original desfile de personajes animará los diferentes espacios de RÍO Shopping al ritmo de la música para invitar a los visitantes a sumarse a la fiesta y fotografiarse con sus protagonistas.

Esta será la principal novedad de una edición que busca llevar la celebración a todos los rincones del centro comercial.

Los desfiles tendrán lugar el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, entre las 17 y las 21 horas, con cuatro pases de 25 minutos, mientras que el sábado 28, la animación se amplía también a la mañana, con cuatro pases entre las 11 y las 15 horas y otros cuatro de 17 a 21 horas.

Además, en esta ocasión RÍO Shopping recupera uno de los espacios más especiales de sus anteriores ediciones como es la zona 'chill out', situada en el vestíbulo de H&M, un rincón con música y cócteles en el que los socios de Livli Family, el club de fidelización de RÍO Shopping, podrán hacer una pausa entre compras y disfrutar de un ambiente relajado sin perderse el espíritu festivo de la celebración.

Además, hasta el 28 de noviembre los visitantes pueden ya participar en el 'Pasaporte Black Friday', una iniciativa que invita a recorrer y descubrir la variada oferta comercial de RÍO Shopping de una forma diferente. A través de un pasaporte con 12 casillas, correspondientes a distintas categorías de establecimientos, quienes consigan reunir ocho sellos podrán obtener dos menús 'Una noche diez', hasta agotar los 200 disponibles.

Los participantes disponen de toda la semana para completar su pasaporte, sin necesidad de conseguir todos los sellos en un mismo día.

Las familias también tienen su protagonismo en esta edición ya que desde el 23 y hasta el 29 de noviembre, RÍO Shopping celebra un sorteo especial de productos LEGO a través de su perfil de Instagram, lo que es una nueva oportunidad de disfrutar de las sorpresas del Black Friday más allá de las compras.

"Después de la gran acogida de las dos últimas ediciones, queríamos seguir sorprendiendo a nuestros visitantes y dar un paso más en nuestra Black Friday Party", ha asegurado la responsable de Marketing y Comunicación del centro, Sara Valladolid, quien ha apuntado que este añose ha querido que la fiesta "recorra cada rincón del centro comercial, llenándolo de color, música y diversión".

"Porque para nosotros el Black Friday no es solo una oportunidad para disfrutar de las compras, sino también para compartir momentos especiales y vivir experiencias diferentes en familia o con amigos", ha subrayado Valladolid.