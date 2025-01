La imagen del Castillo de Gormaz (Soria) estará en los 5,5 millones de cupones de la ONCE del 1 de febrero

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Castillo de Gormaz.

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Castillo de Gormaz. - EUROPA PRESS

SORIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Gormaz (Soria) protagonizará el próximo sábado 1 de febrero 5,5 millones de cupones de la ONCE, lo que supone un "importante" respaldo publicitario para el lugar.

La presentación ha tenido lugar este lunes en la Diputación de Soria. El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha agradecido a la organización la difusión de la provincia ya que cada año aparecen aproximadamente tres cupones de temática soriana.

Por su parte, el alcalde de Gormaz, Pablo Villar, ha apuntado que cuando les llegó la propuesta de la ONCE no dudaron en aceptarla. "Enviamos varias fotos y se buscó una apropiada, aunque no entraba todo el castillo", ha recordado, para destacar la "importancia" de este evento a nivel publicitario.

El precio del cupón es de 2 euros y se imprimirán 5,5 millones de unidades. Los ganadores tendrán como premios 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, además de cuatro extracciones con 2.000 euros al mes durante 10 años entre otros reintegros.

17.000 VENDEDORES

El director de la agencia de la ONCE en Soria, Luis Alberto Pareja ha puntualizado que todas las ventas están destinadas a los afiliados de la ONCE, "personas con discapacidad visual" y "además sirve para dar trabajo a 17.000 vendedores", ha valorado.

Pareja ha señalado que el último premio que tocó en la provincia fue hace un mes y fueron nueve agraciados, con 40.000 euros. Así, ha animado a aquellas personas con una discapacidad del 33 por ciento que busquen una salida laboral pueden acudir a la plaza de San Clemente, sede de la ONCE en Soria.

Pareja ha adelantado que los próximos cupones de temática soriana estarán dedicados a la Calle El Collado y Calatañazor.