El secretario del Ayuntamiento de Valladolid apoya la decisión sobre la novación del crédito de la SVAV

Actualizado 26/02/2018 13:29:50 CET

Puente insiste al PP en que, si cree que hubo irregularidades acuda a los juzgados y "no haga insinuaciones"

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dado los detalles este lunes sobre un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento el pasado 19 de febrero que señala "con toda claridad" que la novación del préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, firmada el 4 de abril de 2016, no tenía que ir al Pleno municipal.

Así lo ha explicado este lunes el regidor socialista dos semanas después de que el interventor municipal, Rafael Salgado, asegurara en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la SVAV que, en su día, recomendó verbalmente al equipo de Gobierno someter al Pleno la firma de la novación del crédito de 404 millones de euros, algo que llevó al Grupo Municipal Popular a apuntar que esa acción era "similar" a la firma de las cartas de conformidad por parte del exalcalde 'popular', Francisco Javier León de la Riva, quien irá a juicio el próximo 25 de abril por ese trámite.

El informe señala que "no existió irregularidad alguna en este sentido" al no llevar a Pleno la firma de la novación por parte del Ayuntamiento, ya que el secretario considera que no era el órgano competente que debía aprobarla, al ser un documento privado de carácter mercantil que comprometía a la SVAV "pero no trasladaba el compromiso a las entidades públicas que la forman".