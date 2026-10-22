Interceptado en Valladolid por las víctimas y clientes del bar el autor del hurto un un bolso y un móvil

Archivo - Cádiz.- Sucesos.- Detenido en Algeciras tras entrar en una vivienda a robar y agredir a su inquilina - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor del hurto de un bolso y un móvil que se llevó a la carrera de la barra de un bar, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional fue comisionada la noche del pasado luens por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a un bar del barrio de Las Delicias de la capital, donde, al parecer, se había producido un robo.

Los agentes se personaron inmediatamente en el lugar donde varios testigos de los hechos informaron de cómo un hombre había arrebatado un bolso y un móvil de la barra del establecimiento y se había marchado a la carrera del local, momento en el que las propietarias de los efectos sustraídos y otros clientes emprendieron su persecución.

Los policías recibieron indicaciones de los testigos de la dirección de huida del varón e inmediatamente fueron a la vía pública. Finalmente, localizaron alejadas del local a las dos propietarias del bolso y el móvil mientras forcejeaban con un hombre.

Los agentes separaron a ambas partes y una vez comprobado que el hombre era quien había salido a la carrera del local con los efectos, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto.

El teléfono móvil que pretendía llevarse era un terminal de gama alta que fue reintegrado a su legítima dueña. mientras que la propietaria del bolso indicó a los agentes que en su interior llevaba su cartera con su documentación, cerca de 600 euros en efectivo y un teléfono móvil, lo cual una vez comprobado, también fue restituido a la mujer. Ambas víctimas manifestaron su deseo de interponer la correspondiente denuncia.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.