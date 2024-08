Los internacionales ‘The Fuzillis’, ‘The Buttshakers’ y ‘Acantha Lang’ encabezarán la décima edición de ‘Palencia en Negro’

PALENCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Antolín de Palencia acogerán este año la décima edición el ciclo musical 'Palencia en Negro', que contará con la participación de The Fuzillis, The Buttshakers y Acantha Lang durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre.

Los conciertos se celebrarán los tres días en la Plaza de la Inmaculada a las a las 22:00 horas, donde las tres formaciones internacionales, provenientes de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, harán vibrar al público con sonidos soul, funk, rock and roll y blues.

El cartel de esta décima edición, diseñado por la gráfica palentina Vanesa Andrés, ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Palencia por el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, acompañado del portavoz del ciclo, David Frechilla.

Organizado por La Mano Negra Producciones en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia, 'Palencia en Negro' dará comienzo el 30 de agosto con la actuación de The Fuzillis, una banda londinense de rock and roll grind-a- go con una sólida reputación en festivales europeos "gracias a su estilo que mezcla influencias de Link Wray y Las Vegas Grind".

El 31 de agosto será el turno de The Buttshakers, una banda liderada por la carismática vocalista Ciara Thompson. Desde Lyon, Francia, este grupo fusiona soul y funk con una energía desbordante, ofreciendo una experiencia musical única que combina secciones de viento potentes con ritmos contagiosos. Finalmente, el ciclo cerrará el 1 de septiembre con la presentación de Acantha Lang, una "talentosa artista" de soul que ha sido comparada con grandes leyendas como Aretha Franklin y Nina Simone. Su álbum debut, 'Beautiful Dreams', ha recibido aclamación crítica y alcanzó el tercer puesto en las listas de jazz y blues del Reino Unido.