Investigadas tres personas por sustraer productos valorados en 2.860 euros en un supermercado de Peñafiel. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a tres personas, una mujer y dos varones de nacionalidad extranjera, como presuntas autoras de dos delitos de hurto cometidos en un supermercado de Peñafiel (Valladolid), donde sustrajeron productos valorados en 2.860 euros.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes realizaron las gestiones oportunas y lograron identificar a los tres presuntos autores, todos ellos residentes en la provincia de Segovia y con antecedentes policiales por hechos de características similares.

Según la investigación, los implicados actuaron de manera coordinada, de modo que la mujer, acompañada cada día por un varón distinto, accedió al establecimiento con un carro de grandes dimensiones que llenó con diversos artículos. Una vez completado, aprovechó que la puerta de acceso estaba abierta por una avería y que las trabajadoras se encontraban ocupadas en otras tareas para abandonar el local sin pasar por las líneas de caja.

Después de descargar la mercancía en un vehículo, la mujer regresó al supermercado para recoger un segundo carro, previamente cargado por el varón que la acompañaba, y repitió la misma maniobra, mientras este último salió por las cajas abonando únicamente un producto de escaso valor para intentar disimular su implicación.