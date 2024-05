García sitúa el problema de Europa en quienes quieren abrir la puerta a coaliciones con la 'ultra derecha'

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la lista del PSOE a las elecciones europeas y presidenta de los socialdemócratas europeos, Iratxe García, ha advertido este viernes de que el verdadero problema al que se enfrenta Europa en el futuro inmediato no es el crecimiento de la 'ultra derecha' y sí los partidos que quieren abrir la puerta a coaliciones con estas formaciones.

"El problema no es que suba 20 o 30 eurodiputados", ha afirmado en concreto Iratxe García que ha augurado al respecto que la 'ultra derecha' no va a ser mayoría en el Parlamento Europeo tras los comicios del 9 de junio que, según ha vaticinado "sin ninguna duda", van a ganar los socialdemócratas y los progresistas.

En este sentido, la número dos de la lista del PSOE a las elecciones europeas ha situado el principal problema en "aquellos" que siempre han trabajado con los democrátas pero que hoy abren la puerta a las coaliciones con los partidos de la 'ultra derecha'.

"El PP no contesta. ¿Van a abrir la puerta a la ultra derecha?", ha preguntado en concreto Iratxe García que ha aclarado que el problema de Europa no es la socialdemocracia ni el sanchismo tras lo que ha retado a los de Alberto Núñez Feijóo: "Que sigan con ese discurso, les salió mal el 23 de julio y les va a salir peor", ha sentenciado.

La presidenta de los socialdemócratas europeos se ha mostrado convencida, además, de que si en la campaña electoral que acaba de empezar se consigue hablar de Europa la victoria será del PSOE y ha advertido de que otras formaciones van a intentar "desviar la atención" para "hablar de todo menos de Europa, con mentiras, con bulos y con información que no tiene nada que ver con las europeas".

La candidata del PSOE ha defendido que los ciudadanos se merecen saber en qué se va a traducir su voto el próximo 9 de junio y ha contrapuesto el modelo de los socialistas, en pro de una Europa "solidaria, justa, que mire de frente a las personas y cerca de quien más lo necesita", frente a los que abogan por una Europa "oscura y que tanto dolor causó en épocas pasadas".

"La 'extrema derecha' tiene claro que el objetivo es volver a eso", ha advertido al respecto y ha augurado que el campo de Castilla y León está abocado a la desaparición si no se consigue poner fin al cambio climático, tras lo que ha recordado que el actual comisario de Agricultura representa a un partido afín a Vox.

Iratxe García ha realizado estas afirmaciones en la presentación este viernes en Valladolid de los candidatos socialistas de Castilla y León a las elecciones al Parlamento Europeo que, según ha destacado, se presentan a estos comicios "orgullosos del trabajo" y "con los deberes hechos" además de "positivos y con ilusión" pero "conscientes de los miedos y de las amenazas".

Dicho esto, ha asegurado que el PSOE "no se resigna" y se ha comprometido a seguir trabajando para poder "mirar con ojos de esperanza el futuro de Castilla y León en Europa". "Lo mejor que le ha ocurrido a Castilla y León ha sido Europa", ha defendido la política vallisoletana que ha reivindicado la labor que han llevado a cabo los socialdemócratas porque han sido capaces de marcar "una hoja de ruta diferente, cerca de los ciudadanos y capaz de responder a los problemas de las personas y sensible a los más vulnerables".

Finalmente, la número dos de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo ha expresado su "agradecimiento" al Partido Socialista de Castilla y León, tanto a su organización como a los militantes, por el apoyo que le han trasladado "en unos años de difícil gestión".

"Somos muchos más los que queremos más Europa mejor Europa", ha concluido la número 2 de la lista del PSOE al Parlamento Europeo que ha reivindicado el trabajo liderado por el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir los fondos de recuperación que han dejado 2.500 millones de euros en Castilla y León.

"Algunos nos llamaron ingenuos y, pese a ello, lo conseguimos y lo que queda por hacer", ha concluido García que ha significado también los avances en políticas fundamentales, como la Directiva de salarios mínimos o la prohibición de becas no remuneradas, y se ha preguntado dónde estuvo entonces el Partido Popular, al que ha acusado de haber puesto "piedras en el camino".

"Lo menos patriótico es intentar que al país le vaya mal para que a ellos les vaya", ha reprochado a los 'populares' en sintonía con el discurso del secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que ha arropado a los candidatos castellanos y leoneses en la lista europea.

Tudanca ha hecho un llamamiento al presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que reflexione sobre los principios fundacionales de la UE que, según ha recordado, fue construida y reforzada para hacer frente a las consecuencias del fascismo.

"Ya no sé si es ignorancia, osadía o qué es. Me parece que es mucha jeta", ha zanjado el dirigente socialista respecto al discurso de Fernández Mañueco a quien ha advertido de que esos principios fundacionales son "incompatibles" con "quienes quieren destruirla desde dentro, desde los chiringuitos", como está haciendo, ha achacado, al vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox, un partido que no defiende el Estado de las Autonomías, que ahora cogobierna.

Finalmente, ha destacado la importancia de las elecciones del 9 de junio para Castilla y León y ha situado a los ocho castellanos y leoneses que integran la lista del PSOE como "el mejor ejemplo" de que el PSOE se toma "muy en serio" estas elecciones, "la oportunidad para elegir qué Europa queremos y qué Europa necesitamos".

"Castilla y León no sería la que es sin la solidaridad que recibido durante décadas", ha recordado Tudanca que se ha mostrado convencido de que la Comunidad Autónoma podría haber sido mucho mejor si la Junta de Castilla y León no su hubiese limitado a ser una "mera gestoría", como con la PAC, y hubiese aplicado "una política propia y proactiva".