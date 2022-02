Isabel Rodríguez cree que las acusaciones de los alcaldes del PP en Bruselas "no vienen bien a España"

SALAMANCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha apuntado que la visita de alcaldes y presidentes de diputaciones gobernadas por el PP a Bruselas, donde han criticado el reparto de los fondos europeos, son "actuaciones que no vienen bien a España".

En un encuentro con los medios de comunicación en el Institución de Investigación en Agrobiotecnología de la Universidad de Salamanca (CIALE), ha evitado hacer mayores declaraciones sobre esa visita a Bruselas. "Me van a permitir que no me detenga en este tipo de actuaciones", ha apostillado.

No obstante, en relación a los fondos europeos, ha remarcado el "liderazgo" de España al ser el primer país en presentar los planes y en recibir los fondos, y ha incidido en que, para el Gobierno, "lo más importante" es que el país esté "cargado de entusiasmo y de gente que en esos fondos ve posibilidades de futuro".

También, con motivo de la visita, ha destacado actuaciones que el Ejecutivo está impulsando como el Plan estratégico para la industria agroalimentaria, que es "muy importante", con una dotación de más de 1.000 millones y una inversión adicional de "otros 2.000 millones" por parte de la industria, con un 15 por ciento de la cuantía destinada a innovación e investigación.

Sobre si este plan tiene contenido electoralista, ha respondido a los medios que, aunque "Castilla y León va a jugar un papel muy importante" por su potencia en el sector agroalimentario, la puesta en marcha del plan responde a que "la Comisión Europea tiene marcados espacios de tiempo" que se han de cumplir para recibir los fondos y, ante ello, "el Gobierno no está dispuesto a parar" porque en "determinados territorios" como Castilla y León se hayan convocado elecciones.

"El Gobierno tiene un compromiso claro y determinado para que estos fondos de verdad ejerzan como motor de modernización de España y yo lo siento mucho pero el Gobierno no está dispuesto a parar porque en determinados territorios se decida convocar elecciones", ha apostillado.