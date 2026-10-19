La IV edición del Concurso 'Tapas por Comarcas' de Diputación de Valladolid comieza mañana con 28 establecimientos

Cartel del concurso de' Tapas por Comarcas' de Diputación de Valladolid. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) - Un total de 28 establecimientos participarán en la IV edición del Concurso de Tapas por Comarcas, que organiza la Diputación Provincial, a través de 'Alimentos de Valladolid' y que comienza este martes.

El concurso se desarrollará en dos fases, que dividirán la provincia en dos zonas de participación. La primera, correspondiente al norte y oeste, tendrá lugar del 20 al 25 de octubre, mientras que la segunda, que reunirá a los establecimientos del sur y este, se celebrará del 27 de octubre al 1 de noviembre.

En la zona norte participan en esta edición doce establecimientos de siete municipios, Arroyo de la Encomienda, Cigales, Medina de Rioseco, Simancas, Urueña, Vega de Valdetronco y Zaratán, que presentarán sus propuestas gastronómicas.

Cada establecimiento participante presentará una única tapa oficial, fría o caliente, con un precio máximo de 3,50 euros y el jurado valorará aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad y la viabilidad comercial de cada propuesta.

El jurado de esta primera fase estará integrado por tres finalistas del concurso Valladolid Tapas Walk 2025: Pili Martín, del Bar Restaurante Vables; Lucía Soto, de El Lagar de Traspinedo; y Eliana Almeida, de Eli Gastrobar.

La segunda fase del concurso, que se desarrollará del 27 de octubre al 1 de noviembre, trasladará la competición a la zona sur y este de la provincia, con la participación de 16 establecimientos de 14 municipios.

Se trata de Arrabal, Boecillo, Cogeces del Monte, Fresno el Viejo, La Cistérniga, Laguna de Duero, Matapozuelos, Mélida de Peñafiel, Montemayor de Pillilla, Olmedo, Pedrajas de San Estaban, Traspinedo, Tudela de Duero y Valbuena de Duero.

Los establecimientos que se proclamen campeón y subcampeón de cada fase obtendrán un trofeo acreditativo y cheques regalo por valor de 300 y 100 euros, respectivamente, tanto de 'Alimentos de Valladolid' como de Makro. Por su parte, el tercer clasificado de cada fase conseguirá un pase para disputar la final del certamen.

La gran final se celebrará el miércoles 4 de noviembre en el edificio Q-BO, sede de 'Alimentos de Valladolid', donde los seis establecimientos clasificados elaborarán sus propuestas gastronómicas en directo, en las cocinas del recinto.