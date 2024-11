El jefe de los Bomberos de Burgos pide más agilidad para poder prestar la ayuda ante el exceso de burocracia

BURGOS 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sargento de los Bomberos de Burgos, Juan Carlos Chicote, ha asegurado que "la realidad" que se han encontrada en los pueblos de Valencia afectados por la DANA "supera con creces a todo" lo que se podría imaginar, y ha pedido más agilidad a la hora de poder prestar ayuda porque en España haya 20.000 bomberos profesionales que se mordían las uñas porque no podía prestar auxilio por el exceso de burocracia.

Así se lo ha explicado a la alcaldesa, Cristina Ayala, quien ha recibido al contingente que se desplazo desde Burgos hasta la zona cero de la zona afectada por la DANA.

"La magnitud de la tragedia ha sido tal que no hace falta magnificarla porque la realidad supera con creces a todo lo que nos podíamos haber imaginado", ha aseverado Chicote, quien ha sido muy rotundo: "Son tantas y tantas cosas las que hemos tenido que hacer y las que quedan por hacer que no hace falta exagerar las cosas ni decir que se sacan todos los días cientos de niños muertos, no es verdad, esta situación no es así, no hace falta mandar fakes para que la cosa sea todavía más grave".

Asimismo, ha apuntado que el desastre es de tal magnitud "que no hay plan de emergencias que lo cubra", ni puesto de mando avanzado "que sea capaz de gestionarlo".

La misión del equipo de Bomberos de Burgos se ha centrado desde el sábado pasado en el rescate de personas y en revisar aquellas zonas subterráneas para descartar la presencia de víctimas".

Asimismo, ha descrito los trabajos que se han llevado a cabo sobre el terreno ya que ha habido que "achicar millones de litros de agua de cada uno de estos garajes" para cuando se accedía al nivel del retrovisor es cuando los bomberos hacer una primera entrada.

El sargento burgalés se ha referido a las "necesidades básicas" de comida, vestido, higiene o alojamiento y ha apuntado que una vez que pase la tragedia lo que "interesa más es sacar lecturas" porque "hay que organizar las cosas de otra manera, hay que ser más ágiles a la hora de poder ayudar".

Así, ha recordado que en España son más de 20.000 bomberos profesionales "que estuvieron "parados mordiéndose las uñas" porque no podíamos asistir a la zona afectadada en los primeros momentos por culpa de la excesiva burocracia.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala ha agradecido a los Bomberos su generosidad y solidaridad con Valencia, en nombre de todos los vecinos de la ciudad. Ha asegurado que es un "enorme orgullo tener unos grandísimos profesionales" en la mayor tragedia del siglo en España.

"Se deben "aprender lecciones de todo esto ya que las administraciones no hemos sido todo lo ágiles que podíamos ser", ha apuntado Ayala.