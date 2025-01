El joven que atropelló mortalmente a una mujer en Pajarillos acepta una condena de dos años de cárcel

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven A.J.G, autor del atropello mortal de una mujer en el barrio vallisoletano de Pajarillos ocurrido el día 2 de mayo de 2023, ha sido condenado este martes a una pena de dos años de cárcel, frente a los cuatro que inicialmente solicitaba el fiscal del caso.

El juicio previsto en el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital no se ha llegado a celebrar y el mismo ha sido sustituido por una vista de conformidad en la que el joven se ha limitado a ratificar el acuerdo alcanzado con la acusación pública, consistente en una condena de un año y medio de prisión por delito de homicidio por imprudencia y otros seis meses más por un delito de abandono del lugar, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, por el primero de ambos delitos, al condenado se le ha impuesto la privación del permiso de conducir vehículos a motor o ciclomotores y del derecho a obtenerlo por un tiempo de dos años y seis meses, lo que conlleva la pérdida del mismo, y por el delito de abandono del escenario de los hechos la privación del permiso de conducir y del derecho a obtenerlo por tiempo de un año y cuatro meses.

El joven no tendrá que abonar indemnización alguna ya que se ha retirado la petición de responsabilidad civil--se le pedía que abonara a la hija y cuatro hermanos de la víctima la cantidad global de 156.206 euros--y, además, no entrará en prisión puesto que el fiscal no ha puesto objeción a la suspensión de la ejecución de la condena por espacio de tres años, periodo en el que no podrá volver a delinquir.

El accidente se produjo sobre las 20.20 horas del día 2 de mayo de 2023 cuando el ya condenado, que contaba entonces con 19 años, conducía por el barrio de Los Pajarillos un Seat León 'tuneado' y con póliza de seguro a nombre de su padre.

Fue a la altura del número 2 de la calle Águila, vía limitada a 30 kilómetros hora, donde el vehículo del joven transitaba a 38 ó 45 kilómetros por hora y atropelló entonces a la peatón María Soledad J.J, quien se encontraba terminando de cruzar la calzada.

Como consecuencia del impacto, la víctima salió despedida unos 18 metros y terminó cayendo sobre la terraza del Bar Ávila, donde fue atendida de las lesiones sufridas por personas que se encontraban en el lugar. La gravedad de las heridas hizo que la mujer, de 57 años, falleciera tres horas después en el hospital.

El joven no paró y continuó su marcha a gran velocidad por las calles adyacentes, hasta ser localizado en la Avenida de Segovia y ser detenido por agentes de la Policía Municipal. El conductor no dio positivo en drogas y alcohol y, además, pidió perdón más tarde por lo ocurrido.

DISCREPANCIAS

La defensa negó en un principio que su patrocinado abandonara el escenario del accidente tras el atropello ya que, según sostenía entonces, se acercó a la víctima y al verla en el estado en que se encontraba se puso aún más nervioso y ante las advertencias de personas que se encontraban en el lugar optó, muy asustado, por marcharse y dirigirse a casa de su padre con el propósito de que le acompañara a comisaría, algo que no pudo hacer porque en el trayecto fue interceptado.

El joven se negó a declarar en dependencias de la Comisaría de Las Delicias y más tarde, en su comparecencia ante la juez, aseguró que cuando se produjo el accidente no iba rápido y que la víctima--era sorda y muda--salió de repente, sin que tuviera tiempo de reaccionar.

El detenido estuvo privado de libertad por esta causa durante casi un mes.