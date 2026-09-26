La Junta apoya el encuentro que reúne en Salamanca a jóvenes de CyL y Portugal para debatir sobre el futuro de Europa - JCYL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta apoya el encuentro que reúne hasta el domingo en la localidad salmantina de Aldeadávila de la Ribera a jóvenes de Castilla y León y Portugal para compartir experiencias, conocer las oportunidades que ofrece la Unión Europea y reflexionar sobre los retos de los territorios transfronterizos.

La directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Ruth Andérez, inauguró el viernes este encuentro de jóvenes europeístas, una iniciativa que cuenta con la implicación y el apoyo económico de la Administración autonómica, así como con la organización de los centros Europe Direct de la Comunidad (León, Salamanca, Segovia, Zamora y Castilla y León Rural), que participan activamente en el desarrollo del encuentro.

Estos centros están presentes en distintas sesiones, tanto en la moderación como en los contenidos, acercando la información y las oportunidades de la Unión Europea a los jóvenes desde el propio territorio.

El encuentro parte de la idea de que Europa no sea algo lejano, sino una realidad que los jóvenes puedan conocer, debatir y aprovechar.

Por eso, durante estos días se abordan cuestiones directamente relacionadas con su futuro, como el empleo, la vivienda, la despoblación o los retos específicos de quienes viven en territorios transfronterizos.

La programación combina el debate y el intercambio de experiencias con actividades participativas. Las distintas mesas reúnen a jóvenes y representantes de asociaciones universitarias y europeístas de Castilla y León y Portugal, junto a profesores, investigadores y profesionales vinculados a la cooperación transfronteriza y a la divulgación europea.

El objetivo es generar un espacio de encuentro en el que compartir inquietudes, conocer otras perspectivas y plantear propuestas, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN

Entre las actividades previstas figura también la elaboración conjunta de una petición dirigida al Parlamento Europeo, que permitirá a los participantes trasladar sus propias propuestas y preocupaciones a las instituciones europeas.

De este modo, el encuentro no se limita al intercambio de experiencias, sino que ofrece a los jóvenes un espacio para plantear iniciativas y participar de forma activa en el debate sobre el futuro de Europa.

La colaboración con los centros Europe Direct forma parte de la labor que desarrolla la Consejería de la Presidencia para acercar la Unión Europea a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información y a las oportunidades que ofrece.

Estos centros constituyen un punto de contacto cercano para resolver dudas, conocer las políticas europeas y participar en iniciativas relacionadas con la construcción europea.

El encuentro cuenta también con la participación de Equipo Europa Castilla y León, y continuará durante este sábado con nuevas mesas de debate y talleres, mientras que el domingo tendrá lugar la elaboración de la petición al Parlamento Europeo y la clausura del encuentro.