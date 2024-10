La Junta convocará en próximos días la Mesa del Autónomo en CyL, órgano que no se reúne desde junio de 2022.

La Junta convocará en próximos días la Mesa del Autónomo en CyL, órgano que no se reúne desde junio de 2022. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocará en los próximos días la Mesa del Autónomo en Castilla y León, órgano que no se reúne desde junio de 2022 y a través del cual la titular de este departamento, Leticia García, confía en dar un espaldarazo al colectivo tras reconocer el peso que el mismo representa para la economía regional.

Así lo ha anunciado la consejera minutos antes de participar en la Asamblea General Extraordinaria celebrada por ATA CyL en la sede de la CEOE regional, en Valladolid, donde Leticia Mingueza ha sido elegida presienta de la organización en la Comunidad, cargó que ya venía ocupando, en funciones, desde hace año y medio tras la renuncia de Domiciano Curiel en enero de 2023.

En este sentido, Leticia García se ha comprometido a convocar en breve la Mesa del Autónomo al objeto, entre otros cometidos, de brindar al colectivo, "sobre todo en el ámbito de relevo generacional", y también de firmar un segundo acuerdo de apoyo al autoempleo.

Precisamente, en cuanto al relevo generacional, la recién elegida presidenta de ATA CyL entiende que es una materia vital ya que, "con motivo de las jubilaciones, muchos negocios acaban cerrándose pese a ser rentables cuando podrían ser retomados por las nuevas generaciones de jóvenes, que muchas veces optan por emigrar a otras comunidades autónomas".

Por su parte, la titular de Industria, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha felicitado de la "excelente colaboración" existente entre su departamento y la asociación, a la que ha reconocido su labor reivindicativa en pro de sus cotizaciones a través de esa tarifa "que desde 2024 es ya cero total" y que se ha traducido, entre otros logros, en su inclusión en la Mesa del Autónomo desde el año 2005 en Castilla y León y en la firma de un primer acuerdo para el fomento del autoempleo en 2018 que ahora, como así ha incidido, se quiere sustituir por uno nuevo.

Y es que, como así ha ensalzado la consejera, el colectivo de trabajadores autónomos cuenta con un "peso muy importante" en la economía regional, tras recordar que el 58 por ciento de las empresas en la región corresponde a autónomos, suponen el 20 por ciento de afiliados a la Seguridad Social, representan el 5,54 por ciento del colectivo a nivel nacional--Castilla y León es la sexta CCAA con mayor número de efectivos--y, por lo que respecta a sus peculiaridades propias, son los primeros en el sector autónomo de agricultores y también ocupan la primera posición a nivel nacional en porcentaje de quienes eligen ese modo de trabajar y en resiliencia, ya que un 70 por ciento de los mismos resiste más de cinco años en su trabajo.

En ese contexto del importante peso del colectivo autónomo en la economía regional, la consejera ha justificado el apoyo de la Junta a través de la Estrategia de Emprendimiento e Innovación con ayudas por importe de 800 millones de euros a disposición del mercado y del trabajador autónomo por cuenta propia, así como a través de los más de 30 millones de euros habilitados por su departamento en apoyo específico al autoempleo.

REDUCCIÓN DE JORNADA A TRAVÉS DE CONVENIO

La Asamblea General Extraordinaria de ATA CyL, en ausencia del líder nacional, Lorenzo Amor, por motivos personales, ha contado con la presencia de su segunda de abordo, Celia Ferrero, quien ha aprovechado para mostrar su disconformidad con la aplicación por ley de la jornada laboral de 37,5 horas, tal y como reclaman UGT y CCOO.

A este respecto, Ferrero ha advertido de que el ámbito de negociación de esta materia y de los salarios ha de ser la negociación colectiva, donde actualmente hay abiertas 4.500 mesas de negociación. "Claro que todos queremos conciliar, el problema es quien lo paga...y si al final no existe posibilidad de asumir ese coste, el que lo va a hacer es el autónomo", ha advertido Ferrero en alusión a una medida que supondrá un gran impacto para el colectivo autónomo ya que éste, junto con las pymes, representa el 84 por ciento del tejido empresarial en España.

"La aplicación de esa reducción de jornada puede traducirse en dos cosas: o que se fuerce a realizara otra contratación para cubrir esas horas o bien que el autónomo se cargue con esas horas. Y el autónomo ya tiene una jornada de 52 horas, jornada y media más que un asalariado", ha lamentado la vicepresidenta federal de ATA, quien insiste en que esa reivindicación sindical no se puede ejecutar "de forma genérica sino en el ámbito de la negociación colectiva y en función de cada sector, tamaño de empresa, actividad y territorio autonómico porque si no va en contra de una economía competitiva y en detrimento del más pequeño, que no va a poder competir".