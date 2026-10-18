La Junta destaca la caza como "aliada de la agricultura y la ganadería" y "herramienta de gestión del territorio"

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, este fin de semana en la VI Copa de Ávila San Huberto. - JCYL

ÁVILA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha destacado la actividad cinegética como "aliada de la agricultura y la ganadería" y "herramienta de gestión del territorio".

En un comunicado recogido por Europa Press, el área que dirige Joaquín Pino ha puesto en valor esta actividad con motivo de un fin de semana en el que se han llevado a cabo distintas citas cinegéticas en la Comunidado.

En este contexto, el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, ha asistido este fin de semana a la VI Copa de Ávila San Huberto, una cita que coincide con la I Feria de Caza, Pesca y Naturaleza de Valencia de Don Juan (León) y con el Día del Cazador y del Mundo Rural de Zamora, dos nuevas iniciativas dedicadas a la caza, la naturaleza y el medio rural.

Estas citas contribuyen a "mantener vivas las tradiciones de los pueblos, dinamizar la economía local y reforzar el vínculo entre las personas y el territorio", así como "permiten dar a conocer la riqueza de los recursos naturales de Castilla y León y promover el conocimiento de actividades que forman parte de su patrimonio social, económico y cultural, como la caza y la pesca", ha puesto en valor el departamento.

En este sentido, ha aseverado que la actividad cinegética es "una herramienta esencial para la gestión de la fauna silvestre y el equilibrio del territorio", con un "papel relevante" en la prevención de daños agrarios, la reducción de accidentes de tráfico relacionados con la fauna, el control de riesgos sanitarios y el mantenimiento de la actividad económica y social en el medio rural.

La Consejería trabaja para compatibilizar la actividad cinegética con la agricultura y la ganadería mediante una gestión adecuada de las especies, que contribuye a limitar daños en cultivos y pastos, reducir riesgos sanitarios en la interacción entre fauna silvestre y cabaña ganadera y favorecer un uso equilibrado del territorio.

A su vez, la actividad agraria conserva paisajes y hábitats esenciales para la biodiversidad y las poblaciones cinegéticas, ha apuntado el departamento.

En esta línea, ha subrayado que la incorporación de las competencias en política ambiental a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental permite abordar esta realidad "de forma integrada": gestión cinegética y de la fauna silvestre, protección de cultivos y sanidad ganadera, conservación de la biodiversidad y desarrollo rural.

Con este enfoque, la Consejería trabaja en la modernización de la gestión cinegética para compatibilizar el aprovechamiento de los recursos naturales con la seguridad, la conservación de las especies y una gestión eficaz de sus poblaciones.

A estas medidas se suman la regulación del transporte, la tenencia y el empleo de determinados dispositivos de visión nocturna y térmica durante la práctica de la caza mayor, ha detallado.

Además, la Consejería ha indicado que la importancia de acercar estas actividades a la ciudadanía se refleja en la celebración de nuevas iniciativas que "amplían las oportunidades de participación y divulgación", como es el caso de la I Feria de Caza, Pesca y Naturaleza de Valencia de Don Juan, que se desarrolla este fin de semana y que ofrece, junto a las propuestas relacionadas con la caza y la pesca, exposiciones dedicadas a la fauna, las razas autóctonas y la cetrería, así como talleres y actividades prácticas de educación ambiental y conocimiento de la naturaleza.

En León, estos encuentros permiten también poner en valor los recursos naturales y la tradición pesquera de la provincia, con especial atención a especies como la trucha, vinculada a la riqueza de sus ríos y al atractivo de su medio rural.

Por su parte, Zamora ha celebrado la primera edición del Día del Cazador y del Mundo Rural, una jornada que reúne actividades vinculadas a las tradiciones rurales y al sector cinegético. El programa ha incluido exhibiciones de cetrería, doma vaquera y perros de muestra y obediencia, un curso de tiro con arco y un campeonato de tiro al plato. También actividades infantiles para acercar la naturaleza a los más pequeños, una comida popular y la I Copa Zamora de Galgos (regates).

Para la Consejería de Pino, estas dos primeras ediciones ponen de manifiesto la "importancia" de "impulsar nuevas iniciativas que acerquen el mundo de la caza y la naturaleza a públicos diversos, fomenten el relevo generacional y contribuyan a divulgar el conocimiento de las tradiciones y la actividad cinegética".

Junto a ellas, la VI Copa de Ávila San Huberto representa la continuidad de una "cita consolidada" en el calendario cinegético de Castilla y León. Organizada por la Federación de Caza de Castilla y León, esta competición oficial evalúa el resultado de la actividad y la compenetración entre el cazador y su perro, el adiestramiento del animal y el respeto al entorno natural.