Junta destaca el papel de las cooperativas en "la integración de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, junto al resto de autoridades y representantes de Cobadu, en la visita a las instalaciones. - COBADU

ZAMORA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha destacado este lunes, de la mano del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, el papel de cooperativas como Cobadu en "la integración de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria".

El responsable autonómico ha visitado la fábrica de la cooperativa ubicada en el alfoz de Zamora capital, que "se ha consolidado como un referente del cooperativismo agroalimentario de Castilla y León y como la primera empresa de la provincia de Zamora en facturación y generación de empleo".

Según ha subrayado la Junta, durante sus más de cuatro décadas de trayectoria, Cobadu ha evolucionado desde una actividad centrada en la fabricación de piensos hasta convertirse en un grupo agroalimentario "plenamente integrado, con presencia en distintas fases de la cadena de valor".

La incorporación de nuevas actividades, como la comercialización de lechones, la gestión de la leche y la puesta en marcha de centros de inseminación porcina, ha permitido ampliar sus servicios a los socios y "contribuir a mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas".

En estos momentos, Cobadu ocupa el segundo puesto, a nivel de facturación, entre las cooperativas agroalimentarias de primer grado más importantes de España y la primera de Castilla y León.

Su actividad constituye "un elemento relevante para la economía de Zamora y del conjunto de la comunidad, al contribuir a la generación de empleo directo e indirecto, al mantenimiento de la actividad económica en el medio rural y a la viabilidad de las explotaciones y las familias vinculadas al sector agrario", según ha reiterado la Junta.

En su visita, Pino ha constatado que las cooperativas constituyen, para la Junta, una herramienta esencial para fortalecer la rentabilidad de las explotaciones, concentrar la oferta, generar valor añadido y mejorar la capacidad de negociación de agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria.

PLAN DE COOPERATIVISMO

Por otro lado, el consejero ha defendido la importancia del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2024-2027 como la principal herramienta del área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para fortalecer este modelo empresarial, mejorar su competitividad y facilitar su adaptación a los cambios económicos, tecnológicos y productivos del sector.

"El desarrollo de empresas cooperativas como Cobadu permite articular servicios y actividades vinculados a la producción agrícola y ganadera. Su evolución empresarial refleja la capacidad del cooperativismo para generar oportunidades económicas, mejorar los servicios que reciben los socios y contribuir al mantenimiento de la actividad productiva y el empleo en el medio rural", han zanjado desde la Junta.