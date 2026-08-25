La Junta reclamará a la CHD respuesta sobre la presa de El Tejo y el suministro de agua a Segovia y a El Espinar

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, en su visita a Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León solicitará una reunión en breve con la Confederación Hidrográfica del Duero para pedir respuesta al futuro de la presa de El Tejo, en El Espinar, y la solución a medio y largo plazo para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Segovia y al citado municipio.

La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, en una visita realizada a Segovia para presentar la licitación de obras de la red de calor de la ciudad, ha informado sobre la situación del abastecimiento de agua a ambos municipios, Segovia y El Espinar, afectado por el vaciado de la presa de El Tejo, y sobre las obras de emergencia que la CHD realiza en estas semanas para garantizar el suministro de agua desde el embalse del Pontón Alto (Palazuelos de Eresma) a la planta potabilizadora de El Rancho del Feo (que suministra agua a la capital).

González Corral ha explicado que estas obras, cuyo plazo de ejecución desconoce porque la Confederación no lo ha comunicado a la Junta, tienen como objetivo liberar la toma de El Espinar desde el embalse de Revenga y asegurar el abastecimiento a Segovia a través del bombeo de agua desde el Pontón Alto hasta el Rancho del Feo, tomando la solución como "actuación de emergencia" para este año y no como solución definitiva, que deberá abordarse en los próximos meses.

En este sentido, ha señalado que es necesario analizar si la presa de El Tejo "puede repararse y volver a ponerse en servicio" o si, por el contrario, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la CHD "deberán plantear una solución alternativa a medio y largo plazo que garantice de forma fiable el suministro a Segovia y a El Espinar".

La consejera ha recordado que ya solicitó, en una reunión mantenida entre todas las partes el pasado mes de julio, un nuevo encuentro con el Ministerio para abordar este asunto "a la mayor brevedad". Asimismo, ha reclamado que se retome un convenio, que en su día quedó pendiente en la Abogacía del Estado sin llegar a firmarse, que incluía "actuaciones por un importe cercano a los 8 millones de euros para el almacenamiento de agua en el Rancho del Feo y para la ejecución de una conducción, tanto provisional como definitiva".

Por su parte, el alcalde de Segovia ha señalado que, según la información trasladada por sus técnicos municipales, la fase de alerta prevista inicialmente para el 20 de agosto podría retrasarse hasta el 6 u 8 de septiembre, gracias a una reconsideración de la situación de reservas en el embalse del Pontón Alto.

Mazarías ha advertido de que si el ritmo de las obras no avanza como está previsto, ese plazo podría demorarse como mucho un mes más, hasta el 6 u 8 de octubre. El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento no dispone de información oficial sobre la evolución de las obras más allá de la que aportan sus propios técnicos y ha reclamado una reunión conjunta "entre la Confederación, la Consejería y el Consistorio segoviano para conocer el avance de los trabajos".

RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR CENIZAS

Ambos gestores han coincidido al señalar que "persiste el riesgo de que las cenizas generadas por los incendios forestales de este verano puedan contaminar las captaciones y las tomas de agua superficiales, entre ellas el embalse de Puente Alta".

La consejera ha explicado que la Junta ha aprobado en las últimas semanas un plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios de 2026, similar al aprobado en 2025, que incluye 44 medidas, entre ellas una específica para garantizar el abastecimiento de agua en las zonas afectadas, tanto de forma directa como a través de actuaciones a medio y largo plazo para evitar la contaminación de las captaciones por las cenizas.

Respecto a otros asuntos ambientales de la provincia, preguntada por el rechazo mostrado en algunos municipios, como Valverde del Majano o Pinarejos, a los proyectos de plantas de biometano - Pinarejos ha registrado más de 200 alegaciones en contra-, González Corral ha reconocido que estas instalaciones "pueden desempeñar un papel relevante" en la gestión de residuos, si bien ha remarcado que su desarrollo "debe ajustarse siempre al cumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística, así como a la protección del entorno y la convivencia con los vecinos y los sectores económicos de la zona".

Cuestionada sobre si la Junta de Castilla y León prevé, al igual que ha anunciado Asturias, autorizar nuevos controles poblacionales del lobo ibérico, la consejera ha indicado que "esta competencia recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural". González Corral ha defendido que la postura de la Junta en la anterior legislatura ha sido "clara" en la preservación de la fauna y, al mismo tiempo, en la protección de la ganadería, un criterio que, según ha asegurado, "se ha mantenido en las distintas conferencias sectoriales celebradas hasta la fecha".