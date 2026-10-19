La Junta reúne en Soria desde este martes a cerca de 300 expertos en el 19º Congreso de Juego de CyL. - JUNTA DE CYL

SORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Magna de la Diputación Provincial de Soria será el escenario este martes y el miércoles del 19º Congreso de Juego de Castilla y León. Organizado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, el encuentro congregará a cerca de 300 participantes de las administraciones públicas y del sector empresarial para examinar los cambios que afectan al juego presencial y las perspectivas de futuro de esta actividad.

La digitalización, la transformación de los modelos de negocio, el relevo generacional y la evolución de los hábitos de consumo forman parte de los asuntos que se abordarán durante las dos jornadas. El programa combina el análisis de los retos de las empresas con el estudio de las tendencias que marcarán la relación de los usuarios con el juego en los próximos años.

La directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Ruth Andérez, ha presentado hoy el programa del Congreso, en un acto en el que ha estado acompañada por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, y representantes de las organizaciones empresariales que colaboran con la organización del encuentro.

En el ámbito institucional, está prevista la asistencia de representantes de las administraciones de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja, además de Castilla y León. La representación privada incluirá a empresas autonómicas y nacionales de los distintos subsectores, fabricantes y laboratorios de ensayo de material de juego.

El Congreso cuenta con el patrocinio de ASEOCYL y FAOCALE, por parte del subsector de las máquinas; ASECAL, en representación de los bingos; SAJUCAL, de los salones de juego; los casinos de Valladolid, León y Salamanca, y ALACA, del subsector de las apuestas. La Diputación Provincial de Soria colabora en la organización.

EVOLUCIÓN DEL JUEGO PRESENCIAL

La programación arrancará este martes, tras la participación del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, con la mesa-coloquio 'Los distintos juegos de azar en la encrucijada: ¿evolución o reconversión?', que examinará cómo están respondiendo los diferentes subsectores a un escenario marcado por los avances tecnológicos y los cambios en las preferencias de los consumidores. Los participantes analizarán las transformaciones en curso y las opciones que se abren para la continuidad de los distintos modelos de negocio.

La segunda sesión de la mañana, 'El futuro de la empresa de juego: transformar sin perder la esencia', trasladará el foco a la gestión empresarial. La adaptación digital, la incorporación de nuevas generaciones, la profesionalización y la captación de talento serán algunos de los asuntos que permitirán debatir sobre cómo mantener la competitividad y afrontar el relevo en las organizaciones del sector.

La actividad del martes se completará por la tarde con la ponencia especializada 'Periodismo de investigación y tribunales: claves en el panorama político y económico actual', impartida por el periodista Javier Chicote y dedicada a cuestiones de actualidad relacionadas con la investigación periodística y el ámbito judicial.

El miércoles, la mesa-coloquio 'El jugador del mañana: tecnología, experiencia y nuevos hábitos' abordará los cambios en el perfil de los usuarios y las implicaciones que pueden tener para el sector. La inteligencia artificial, la personalización de la experiencia y las nuevas fórmulas de entretenimiento servirán como puntos de partida para reflexionar sobre las expectativas de los jugadores y la evolución de la actividad.

El Congreso concluirá con la participación de la propia directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, y del presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, institución que colabora en su realización.

Con esta programación, Soria tomará el relevo como sede de un encuentro que reúne a una numerosa representación de las administraciones competentes de toda España y a los agentes empresariales, para compartir conocimientos sobre una actividad en constante transformación tecnológica, social y económica.