La Junta selecciona 37 proyectos de bibliotecas escolares para desarrollar durante el curso 2026-2027

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha seleccionado 37 proyectos de centros públicos de Castilla y León en la convocatoria 'Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2030', dirigida a desarrollar actividades de lectura, investigación, creación y aprendizaje interdisciplinar durante el curso 2026-2027.

La convocatoria, publicada en junio, recibió 80 solicitudes, de las que siete fueron desestimadas por no cumplir los requisitos establecidos.

Los 37 centros seleccionados recibirán una dotación económica de hasta 4.000 euros cada uno para desarrollar sus proyectos, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las iniciativas se distribuyen entre las nueve provincias de la Comunidad y corresponden a 31 institutos de Educación Secundaria (IES), un instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO), dos centros de Educación Obligatoria (CEO), dos centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y una Escuela de Arte.

De ellos, 20 se encuentran en el medio rural, lo que representa el 54 por ciento del total.

Los proyectos contemplan diferentes usos de las bibliotecas escolares, que combinan el acceso a los libros y la información con actividades de creación cultural, investigación, alfabetización mediática y utilización de herramientas digitales.

Las propuestas incluyen la producción de contenidos sonoros, audiovisuales y digitales, la elaboración de exposiciones y el desarrollo de actividades en las que participan distintas materias y áreas de aprendizaje.

También incorporan el trabajo sobre comprensión lectora, búsqueda y contraste de información y pensamiento crítico, con el objetivo de que el alumnado utilice diferentes fuentes y formatos para investigar, interpretar y comunicar contenidos.

LA GENERACIÓN DEL 27

La conmemoración del centenario de la Generación del 27 constituye uno de los ejes temáticos de varias propuestas seleccionadas, ya que entre las actividades previstas figuran la elaboración de caligramas a partir de poemas de autores de esta generación, la creación de murales de poesía visual con audios accesibles mediante códigos QR y la preparación de exposiciones fotográficas y documentales.

Otros proyectos abordarán la figura de Las Sinsombrero, con investigaciones sobre el papel de las mujeres en la cultura, clubes de lectura y actividades de alfabetización mediática que trasladan sus historias a formatos actuales, como las redes sociales.

Estas experiencias se desarrollarán a lo largo del curso 2026-2027 dentro de los proyectos de biblioteca de los centros seleccionados.