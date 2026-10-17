CyL trabaja para incrementar los censos de las razas autóctonas

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, durante su participación en la XCVII Feria de Ganados de Mirueña de los Infanzones (Ávila) - JCYL

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León trabaja para incrementar los censos de las razas autóctonas, favorecer su implantación en nuevas explotaciones, impulsar la mejora genética y respaldar el esfuerzo de los ganaderos que apuestan por su cría y conservación.

Así lo ha trasladado el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González Huerta, durante su participación en la XCVII Feria de Ganados de Mirueña de los Infanzones (Ávila) que tiene lugar en el Cargadero Municipal de esta localidad abulense.

Allí, ha señalado que las ferias ganaderas constituyen una herramienta para dar visibilidad a estas producciones, facilitar el contacto entre los profesionales y la Administración y conocer las necesidades, demandas y propuestas del sector.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico respalda la celebración de certámenes agroganaderos que constituyen un referente de la tradición ganadera y un espacio para poner en valor las razas autóctonas, favorecer el intercambio entre profesionales y acercar al público la actividad ganadera.

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Mirueña de los Infanzones, reúne a criadores, asociaciones y profesionales del sector en torno a la exposición de ganado, la compraventa de ejemplares y la entrega de premios a los mejores animales, además de contar con puestos de venta de productos agroalimentarios.

La participación de las asociaciones ganaderas contribuye a difundir el valor productivo, genético y cultural de las razas presentes y a dar a conocer el trabajo que desarrollan los ganaderos para garantizar su continuidad.

La Administración autonómica ha destacado que la actividad ganadera desempeña, además, una función fundamental en el mantenimiento de la población rural, la gestión sostenible del territorio y la conservación de unos espacios rurales vivos y productivos.

El trabajo de los ganaderos contribuye a sostener la economía de los municipios, preservar razas adaptadas a las condiciones del territorio y mantener una actividad que forma parte de la identidad de Castilla y León.

En este ámbito, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) desarrolla actuaciones de investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica en producción animal, especialmente en vacuno de carne.

Actualmente mantiene seis proyectos y servicios de I+D relacionados con esta producción, centrados, entre otras materias, en la sanidad animal, la digitalización, la sostenibilidad, la calidad de la carne y la mejora reproductiva.

Estas líneas de trabajo contribuyen a avanzar hacia explotaciones más eficientes y competitivas, mejorar sus resultados productivos y reforzar la capacidad del sector para afrontar los retos sanitarios, ambientales y económicos.

El objetivo es promover una ganadería profesional y económicamente viable mediante políticas que refuercen la sanidad animal, la mejora genética, la investigación aplicada, la bioseguridad y la capacidad productiva de las explotaciones.