La juventud con discapacidad cierra su Congreso en Valladolid con propuestas para pasar de la reivindicación a la acción

Jóvenes participantes en el II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad trabajan en grupos durante el laboratorio de creación colectiva de la última jornada, celebrado en Valladolid - CERMI CYL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad ha concluido este sábado en Valladolid con propuestas elaboradas por sus participantes para afrontar las barreras que encuentran en el empleo, la vivienda, la tecnología, la participación política, el ocio y la vida social.

Tras tres jornadas de intercambio y debate, las personas jóvenes han trabajado en grupos para identificar problemas concretos y plantear posibles pasos de acción.

El encuentro, organizado por el CERMI Estatal, la Fundación ONCE y el CERMI Castilla y León, ha reunido a más de 120 jóvenes de toda España bajo el lema *El derecho a un proyecto de vida propio*.

En el laboratorio de creación colectiva celebrado durante la mañana, los grupos han utilizado una dinámica de trabajo ágil para compartir sus ideas y presentarlas después al resto de participantes.

En el ámbito del primer acceso al empleo, uno de los grupos ha resumido su reivindicación en la frase 'Trabajar y recibir ayudas es compatible'.

Sus integrantes han señalado las dificultades que surgen cuando incorporarse al mercado laboral puede afectar a prestaciones o apoyos necesarios para la persona.

Otro grupo ha puesto el foco en la falta de conocimiento sobre discapacidad en los departamentos de recursos humanos y ha propuesto mejorar su formación para eliminar barreras en los procesos de selección.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Las personas jóvenes han advertido de su escasa presencia en los espacios de representación y de las dificultades para avanzar desde los ámbitos de participación de base hacia los lugares donde se toman las decisiones.

Ante ello, han planteado crear un espacio propio de juventud con discapacidad para compartir necesidades, elaborar propuestas y trasladarlas a las instituciones locales, autonómicas y estatales según sus competencias.

En materia de ocio y vida social, un grupo ha propuesto una aplicación comunitaria que permita consultar y compartir información sobre la accesibilidad real de espacios culturales, locales y eventos.

La idea incluye recoger las experiencias de las personas usuarias, facilitar que quienes deseen acudir a una actividad puedan ponerse en contacto y trasladar a los organizadores recomendaciones para mejorar las condiciones de participación de personas con distintas discapacidades.

Otra propuesta plantea un juego digital educativo para dar a conocer esas experiencias y combatir el desconocimiento sobre la discapacidad.

El trabajo colectivo ha abordado también la vivienda y la emancipación, así como el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Son cuestiones estrechamente relacionadas con la posibilidad de estudiar, trabajar, desplazarse, relacionarse y decidir dónde y cómo vivir.

Precisamente, las personas participantes mediante una comisión de seguimiento impulsada por la propia juventud, con el apoyo del CERMI, plantean reunir las aportaciones de los distintos grupos, designar personas de referencia para cada ámbito, abrir nuevas conversaciones y ordenar las propuestas para que el trabajo iniciado en Valladolid tenga continuidad.