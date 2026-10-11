En libertad el responsable de una inmobiliaria de Valladolid que estafó 18.000 euros con un contrato de arras falso

Archivo - Cádiz.- Sucesos.- Detenido en Algeciras tras entrar en una vivienda a robar y agredir a su inquilina - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de un delito de estafa de 18.000 euros en un contrato de arras en que falsificó la firma del vendedor de una propiedad y puso su número de cuenta para el depósito del dinero.

La detención se llevó a cabo el 9 de octubre, si bien la investigación se inició el pasado 16 de septiembre, cuando un hombre se personó en Comisaría de distrito de Valladolid - Delicias para interponer una denuncia tras haber sido víctima de una estafa.

Según manifestó a los agentes, el responsable de una oficina inmobiliaria de la capital le había engañado para quedarse con 18.000 euros de su propiedad.

Los investigadores de la Policía Nacional pudieron constatar que la víctima había manifestado al empleado de la inmobiliaria su interés por adquirir una propiedad en venta. Ante ello, el agente inmobiliario le había presentado un contrato de arras por un importe de 18.000 euros para adquirir dicha propiedad, firmado por los dueños de la misma.

La víctima firmó el contrato e ingresó el dinero en el número de cuenta que figuraba en el contrato, si bien dicha cuenta resultó ser del agente inmobiliario, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras varias demoras en la continuación del proceso de compra que suscitaron las sospechas de la víctima, la estafa finalmente se descubrió cuando un tercer intermediario inmobiliario que trabajaba para los vendedores de la propiedad se entrevistó con la víctima, preguntándole si seguía interesado en la adquisición del inmueble, puesto que había otros compradores interesados.

La víctima le mostró al intermediario el contrato de arras que había firmado y descubrió en ese momento que las firmas de los compradores eran falsas y que estos no tenían conocimiento de la firma de ningún contrato.

Los agentes de la Policía Nacional corroboraron en sus pesquisas que las firmas del contrato efectivamente eran falsas y obra del presunto autor.

La víctima también había reclamado el dinero al agente inmobiliario, quien le manifestó que estaba pasando un mal momento económico y necesitaba el dinero para afrontar unos pagos inmediatos.

Por todo esto agentes de la Policía Nacional en Valladolid procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de estafa en la mañana del día 9 de octubre.

El detenido, que carecía de antecedentes, fue oído en declaración en dependencias policiales y posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

Las diligencias policiales, así como sus conclusiones, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha dado por concluida la investigación.