'El limpiaparabrisas', Sección Oficial de la 66 Seminci, Oscar a Mejor Corto de Animación

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cinta 'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper'), del español Alberto Mielgo, uno de los cortos que pasaron por la Sección Oficial de la 66 Semana Internacional de cine de Valladolid (Seminci), se ha llevado la pasada madrugada el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación en la 94 edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

'El limpiaparabrisas' se ha impuesto en esta categoría, entre otros títulos, a 'Asuntos del Arte' ('Affairs Of The Art'), también nominada y que sin embargo venció a la cinta de Mielgo en el festival vallisoletano al llevarse la Espiga de Oro al Mejor Corto.

La de 'El limpiaparabrisas' era la primera nominación para Alberto Mielgo, que ya cuenta en su palmarés con cuatro Emmy y dos Annie. Un premio, el de mejor cortometraje de animación, al que también optaban la citada 'Affairs Of The Art', dirigido por Joanna Quinn; 'Bestia' de Hugo Covarrubias; 'Peti Roja' de Dan Ojari y Michael Please, y Boxballet del ruso Anton Dyakov.

El premio se conoció antes del inicio de la gala, ya que esta era una de las ocho categorías que la cadena ABC decidió dejar fuera de la retransmisión en directo de la ceremonia. Las otras categorías afectadas son mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental, mejor montaje, mejor maquillaje y peluquería, mejor música original, mejor diseño de producción y mejor sonido.

También era candidata al Oscar en diferentes respectivas categorías la ganadora del Premio Fipresci en la 66 Seminci, 'La peor persona del mundo', que opta a la estatuilla dorada por partida doble, como Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original, galardones que han correspondido respectivamente a 'Drive my car' y 'Belfast'.

Asimismo, 'Escribiendo con fuego' (Premio Fundos en la sección Tiempo de Historia) y 'When We Were Bullies' (galardonada como Mejor Corto en Tiempo de Historia), eran candidatas respectivamente al Oscar en las categorías de Mejor Largometraje (donde se ha impuesto 'Summer of Soul') y Cortometraje Documental ('The Queen of Basketball').

Por otro lado, el compositor español Alberto Iglesias, Espiga de Honor de Seminci, competía con su cuarta nominación a los premios de la Academia de Hollywood, en este caso por la banda sonora de 'Madres paralelas', si bien la estatuilla dorada en esta categoría ha ido para Hans Zimmer por la película 'Dune'.

Por 'Madres paralelas' la actriz Penélope Cruz optaba al Oscar a la Mejor Interpretación Femenina, que se ha llevado Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye', mientras que Javier Bardem completaba la lista de españoles nominados por su participación en 'Being the Ricardos', aunque el premio en este caso ha sido para Will Smith, quien ha protagonizado el incidente de la gala tras abofetear al cómico Chris Rock después de que éste bromeara en el escenario sobre el aspecto de su mujer, Jada Pinkett Smith.