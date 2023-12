Logopedas de CyL molestos por la negativa de PP y Vox de dotar al HUBU de plazas públicas de Logopedia

BURGOS, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Logopedas de Castilla y León ha mostrado este viernes su malestar ante la no de aprobación de la Proposición No de Ley para dotar al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) de plazas públicas de Logopedia, presentada por el Grupo del PSOE, ante la Comisión de Sanidad en las Cortes.

Dicha propuesta se basaba en incluir logopedas como personal dentro del Hospital Universitario de Burgos, si bien la misma fue rechazada por los grupos parlamentarios de PP y Vox.

La Logopedia, tal y como recuerda el colectivo a través de un comunicado recogido por Europa Press, es una profesión sanitaria regulada y reconocida por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Se ocupa de la prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones que afectan a la audición, la deglución, el habla, la comunicación, el lenguaje y la voz, tanto en la población infantil como en la edad adulta.

"Nuestro trabajo no puede ser prestado por otro tipo de profesionales como los maestros de audición y lenguaje, pues sus competencias profesionales no pueden abordar tratamientos sanitarios y mucho menos en población adulta, dando lugar a un intrusismo profesional", se quejan.

Para la organización colegial la negativa a aprobar esta PNL supone un "grave quebranto" a las necesidades de los ciudadanos, que como pacientes puedan necesitar sus servicios, pues no contar con logopedas en número suficiente dentro de los hospitales quebranta un derecho constitucional, como es el derecho a la salud, siendo obligación de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la Logopedia se encuentra dentro de dicha cartera de servicios.

Recuerdan también que en países vecinos como Francia existen 50 logopedas por cada 100.000 habitantes, mientras que en España el número de logopedas en la administración pública sanitaria es prácticamente simbólico, lo cual solo perjudica a la población en una necesidad vital como es la salud.

Sostienen que un servicio que se presta por medio de conciertos, y no de forma directa por la administración, está muy lejos de ser optimo, sobre todo cuando las tarifas marcadas son obsoletas y no están basadas en la libre competencia, generando además listas de espera que pueden llegar a una responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por una pérdida de la oportunidad, al no prestar un servicio que los ciudadanos de Castilla y León necesitan, retrasando la recuperación de sus patologías.

Por ello, el Colegio de Logopedas de Castilla y León muestra su disconformidad con la decisión tomada por PP y Vox de no aprobar dicha PNL y llama a recapacitar a las fuerzas políticas sobre el daño que se está haciendo a estos ciudadanos de todas las edades, "que ven vulnerados sus derechos por no tener garantizada su salud al no tener profesionales".