Lucas ensalza la "oferta académica" de CyL, donde el 70% de universitarios son de la región

PALENCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha ensalzado la "oferta académica muy importante" que hay en Palencia y en Castilla y León, comunidad donde el 70 por ciento de los jóvenes que estudian en las universidades provienen de la propia región.

Así lo ha asegurado este martes en Palencia antes de inaugurar las XV jornadas de Orientación Universitaria del colegio La Salle, donde ha subrayado que durante los últimos años "se ha producido un cambio respecto a los anteriores en cuanto el mayor volumen de alumnos de la Comunidad" y es que, de los 12.000 alumnos universitarios, 8.400 son la de región.

"Es cierto que hay alguna universidad que es más receptora de alumnos de otras comunidades autónomas, universidades más jóvenes de reciente configuración como la de Burgos en la que hay mucho alumno también que viene del País Vasco y de otras comunidades limítrofes", ha subrayado.

En este sentido, la consejera ha señalado la importancia de este tipo de jornadas para poner de manifiesto la importancia que para el sistema educativo tiene el futuro de los jóvenes en unas edades en las que se tienen que seguir preparando para el futuro.

"Estas jornadas de orientación lo que ponen de manifiesto es que hay una oferta académica muy importante en Palencia y en Castilla y León, que nos preocupamos para que los jóvenes sigan estudiando, formándose, porque es necesario que en esta sociedad tan compleja cada vez estén más preparados".

Así, ha manifestado que gracias a la bajada de las tasas los jóvenes que quieran estudiar el grado universitario puedan quedarse en la comunidad autónoma, en Palencia. También con másteres habilitantes y no habilitantes "porque el futuro no solamente consiste en tener el grado sino también consiste en tener un plus de formación", ha añadido. Asimismo, si su vocación es la de la formación profesional, Lucas ha recordado la amplia oferta formativa en formación profesional.

"El sistema educativo se ocupa y se preocupa de que nuestros jóvenes sigan teniendo un futuro prometedor y puedan tener un proyecto de vida en Palencia y en Castilla y León, por eso estas jornadas son muy positivas para el sistema educativo", ha finalizado.