Luis Ángel Marín y Alicia García renuncian a ocupar los puestos 2 y 3 en la lista del PSOE al Congreso por Palencia

PALENCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado esta tarde a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, en la que habían sido designados en los puestos 2 y 3.

El Partido Socialista de Palencia ha explicado a través de un comunicado que ambos han adoptado esta postura tras la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, que "choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista".

En este sentido, han insistido en que el listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada, Mª Luz Martínez Seijo.

Este hecho ha provocado el malestar de los socialistas propuestos inicialmente, por lo que su decisión "quiere poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que con su voto optó por otro nombre al que figurará finalmente".

Junto a Luis Ángel Marín y Alicia García, también han comunicado su decisión de no aparecer en la candidatura los dos componentes que figuraban como suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos.