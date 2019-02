Luis Bassat se pregunta "qué ha ocurrido" en Cataluña para pasar "de un 12 a un 47% de independentistas"

Publicado 14/02/2019 12:52:02 CET

Opina que una Cataluña fuera de España sería "muy distinta" y estaría "peor"

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El publicista barcelonés Luis Bassat se ha preguntado este jueves "qué ha ocurrido" en Cataluña para que se haya pasado en esta comunidad "de un doce a un 47 por ciento de independentistas" y ha opinado que una Cataluña fuera de España sería "muy distinta" a la actual y estaría, a su juicio, "peor".

"No lo entiendo", ha asegurado en relación con el 'procés', tras recalcar que no está a favor de una hipotética independencia porque "Europa no la reconocería" y pensar en una Cataluña fuera de Europa le genera "desasosiego".

Ante esto, Bassat --que ha asistido en Valladolid a la inauguración de la muestra 'Cataluña en el corazón de Castilla y León', expuesta en las Cortes regionales con obras de su colección-- ha reclamado a los políticos la búsqueda de "soluciones" a través "del diálogo y el entendimiento".

No obstante, ha advertido de que este diálogo "se acaba" cuando "uno dice que sólo dialogará sobre independencia y otro dice que nunca lo hará sobre independencia". "Hay que escuchar a las dos partes", ha aseverado.

En cuanto al aumento de apoyos a la causa independentista, Bassat ha comparado, desde su experiencia profesional, las campañas de comunicación "más inteligentes" por parte de los nacionalistas que del Estado, lo cual ha comparado con la "extraordinaria" gestión que hizo, en su opinión, Reino Unido con el lema 'Better Together' ('Mejor juntos') durante el referéndum de secesión de Escocia.

Asimismo, ha advertido de que los independentistas se han podido "aprovechar de hechos reales" como la proporción de autopistas de peaje en Cataluña respecto al resto de España o las inversiones en alta velocidad en líneas con pocos viajeros "mientras se retasaba el AVE entre Barcelona y la frontera con Francia".

A partir de ahí, ha lamentado, se construyó un discurso de "discriminación a Cataluña" y "se convenció a mucha gente" de que "en un lugar independiente se viviría mejor", para lo cual dijeron cosas que se demostraron falsas", pero que "causaron un impacto en la gente", a pesar de que "Cataluña necesita menos que Extremadura o Andalucía". Esto es precisamente lo que ha generado, para Bassat, la "decepción posterior", en la parte del independentismo llegada "a última hora".