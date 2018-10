Luis Fuentes considera que Pilar Vicente sería una candidata "magnífica" pero hasta 2019 no se definirán las listas

Publicado 06/09/2018 15:06:59 CET

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, ha considerado que la concejal del partido en el Ayuntamiento de Valladolid y diputada provincial, Pilar Vicente, sería una candidata "magnífica" por su "excepcional" actuación, pero ha recordado que ahora "no es el momento" de abordar las listas, algo que el partido hará a principios de 2019.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Luis Fuentes ha alabado el trabajo de la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Valladolid y en la Diputación, y ha aseverado que "todas las actuaciones que se han podido sacar adelante son gracias a su empuje".

"Sería magnífica", ha enfatizado el portavoz de Ciudadanos al ser preguntado por la posible candidatura de Vicente a la Alcaldía de Valladolid, pero ha matizado que el partido no está "en ese estadio ahora mismo", sino que han anunciado ya que la confección de las listas se abordará a principios de 2019 y ha recordado que en el partido se celebran primarias.

"Creemos que sería muy malo para los ciudadanos de Valladolid que estuviéramos pensando ya en quién va a conformar esas listas electorales", ha apostillado Fuentes, que ha reflexionado que quedan "ocho meses" y considera que no pueden ser "ocho meses de precampaña" sino que se debe trabajar en las políticas "útiles para Valladolid y Castilla y León" que necesitan los ciudadanos.

Luis Fuentes ha añadido que Pilar Vicente es un ejemplo del trabajo que hace Ciudadanos en las instituciones "para resolver los problemas" de la sociedad, lo que ha contrapuesto con la situación del Gobierno de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, a quien ha criticado que se "deja llevar por los grupos de izquierdas y afines a Podemos" y por "podemizar la economía".

A este respecto, Vicente ha insistido en la "mala gestión" del PSOE en la capital vallisoletana, "apoyado en sus socios de Izquierda Unida y Podemos", lo que ha supuesto que estos más de tres años de mandato hayan sido "en blanco".

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valladolid ha explicado su posición de que "no se puede permitir" que el Gobierno municipal no tenga "un proyecto para la ciudad" y que "no avanzan en nada". En este sentido, ha citado iniciativas como la renuncia al soterramiento de las vías o el Parque Agroalimentario, que según ha asegurado en una Comisión municipal celebrada este miércoles se reconoció que el proyecto "no avanza".

A ello ha sumado la operación "oscura" para ubicar la Ciudad de la Justicia en el entorno de San Pablo, lo que se ha realizado, afirma, "sin informes ni tasación". Por ello, ha reclamado a Óscar Puente que "se deje de mentir y de utilizar electoralmente a los ciudadanos" y que "se ponga a gestionar".