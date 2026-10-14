Luis Rey repite por el PSOE de Soria al Congreso y Ana Alegre es la candidata al Senado

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Soria ha ratificado con el 78,57 por ciento de los votos la lista propuesta por la Ejecutiva Provincial que encabeza el actual secretario de la formación, Luis Rey, al Congreso, mientras que presenta a la concejal Ana Alegre al Senado.

Esta propuesta se remitirá a la Comisión Ejecutiva Autonómica y será la Comisión Federal de Listas la que deberá validarlas el viernes. La lista al Congreso por la provincia para los comicios del próximo 29 de noviembre está formada por Luis Rey y Luis Belén Antón. Como suplentes se encuentran José Javier Gómez y Ana Romero.

En cuanto a la lista para el Senado, la encabeza la concejala de Participación Ciudadana y Festejos, Ana Alegre, con el regidor de la capital Javier Antón y María Pilar Delgado como suplentes. Como número dos y tres han sido designados José Peñalba Sanz y Gemma Hernández.