Mañueco afea que Tudanca piense en Primarias y éste dice que lo único que le importará hasta el final es CyL

Tudanca exige avanzar en un pacto de prespuestos porque, de no ser así, se mantendrán las politicas de Vox al prorrogar sus cuentas

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, de trabajar sólo en las Primarias que previsiblemente se celebrarán en el seno de los socialistas de la Comunidad, mientras que éste ha garantizado que lo único que le ha importado y le "importará" hasta el "final" es la Comunidad.

El debate en torno a las Primarias del PSOE de cara al Congreso que tendrá lugar el 22 y 23 de febrero y cuyas precandidaturas se deben presentar entre el 8 y el 9 de enero ha surgido durante el planteamiento de la pregunta de Tudanca al presidente en el Pleno de las Cortes, donde se refería a la negociación del Presupuesto de la Junta para 2025.

De este modo, durante su intervención Tudanca ha trasladado a Mañueco que en las Primarias del PSOE "no se harán trampas" y "no acabarán en los juzgados". "No compraremos votos como hizo usted con las suyas", ha relatado, tras lo que ha recordado que la última vez que el PSOE celebró una elección de este tipo "ganó las elecciones" con el propio Luis Tudanca a la cabeza.