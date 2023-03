Mañueco asegura que la 'peineta' fue un "gesto involuntario" porque no es su "estilo"

PALENCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el gesto que realizó en las Cortes este miércoles, fue "un gesto involuntario" y ha precisado que no es su "estilo".

Así lo ha manifestado el presidente, en declaraciones a los medios de Comunicación, tras la publicación de una imagen que le capta en las Cortes, durante la sesión plenaria de este miércoles, en la que aparece haciendo un gesto que parece una 'peineta', mientras intervenía en la tribuna la procuradora socialista Rosa Rubio, a quien estaba dando la espalda.

"Quien analiza con detenimiento las imágenes se da cuenta de que es un gesto involuntario" ha aseverado Fernández Mañueco, quien ha precisado que se encontraba de "espaldas de los que se han sentido ofendidos" en referencia al PSOE, cuyo secretario regional ha pedido al presidente de la Comunidad que pida disculpas.

"Quienes me conocen bien saben que no es mi estilo. Sinceramente no tengo nada más que decir" ha aseverado el presidente de la Junta.