Mañueco defiende que pierde la moderación cuando se agravia a CyL y Tudanca le ve como "Caballo de Troya" de Vox

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que es un líder "moderado" cuando se trata de la aplicación de políticas "eficaces y útiles" en busca del diálogo, una condición que pierde cuando se "agravia" a la Comunidad, mientras que eñ portavoz del PSOE, Luis Tudanca, le ha señalado como "Caballo de Troya de la entrada de la extrema derecha a las instituciones de este país".

Así ha comenzado este martes el Pleno de las Cortes de Castilla y León, una sesión en la que Tudanca se ha preguntado qué considera como "moderado" el presidente de la Junta cuando dedica "una peineta" a la Cámara. "Nunca hemos visto algo así, le pido que se disculpe, que lo haga por la dignidad de este Parlamento, por el cargo que ostente y, sobre todo, por respeto a los ciudadanos de Castilla y León, Mañueco, pida perdón", ha reclamado el líder socialista.

No obstante, Fernández Mañueco ha defendido que su moderación se basa en la aplicación de política "eficaces y útiles" para buscar el diálogo y la colaboración, sin embargo, ha aclarado, que pierde esta moderación cuando se "agravia" a Castilla y León.

"Ante los agravios a Castilla y León, yo no soy una persona moderada, porque desde luego lo que tengo claro es que voy a defender siempre los intereses y las personas de Castilla y León, si moderado es aguantar callado los insultos o los agravios a Castilla y León", ha zanjado.

Ante esta respuesta el líder socialista ha insistido en que Mañueco "vuelve a demostrar que no está a la altura de Castilla y León" al "no pedir perdón" a la gente de la Comunidad. "Se vuelve a poner el traje de moderado cuando hace un año tuvo el dudoso honor de ser el primer presidente de ser investido con los votos de las extrema derecha", ha defendido.

"Eso no es ser moderado, señor Mañueco, se ponga como se ponga", ha señalado Tudanca, quien ha recordado al presidente que no cuenta con el respaldo "ni de su propio partido", un punto en el que ha recordado la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la investidura o las declaraciones de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en las que ha defendido su intención de no pactar con Vox tras las elecciones de mayo.

"Si se avergüenzan de usted hasta en su propio partido, señor Mañueco, ni en el PP creen que usted sea moderado, se avergüenzan", ha señalado Tudanca, quien se ha preguntado si es moderado el "protocolo antiaborto", "cargarse" el Diálogo Social", "insultar" a mujeres con discapacidad o declarar BIC monumentos de homenaje a una "dictadura".

Por su parte, el presidente de la Junta ha lamentado que el "alumno aventajado del 'sanchismo'" se dedique a "dar lecciones de moderación". Así, ha defendido que obra de un Gobierno "moderado" es pactar las 35 horas semanales para los funcionarios, el "incremento" de ayudas para acceso a la vivienda de jóvenes, garantizar acciones de "salud mental", el "cheque bebé", "más" ambulancias o "menos listas de espera", entre otras cuestiones a las que ha sumado la "bajada de impuestos".

"Lo que no es moderación es insultar a Castilla y León por parte de los ministros cuando hacen turismo electoral, no es moderación insultar a los jueces o a los periodistas cuando se les critica o se les pone ante el espejo por la chapuza de la Ley del solo sí es sí, no es moderación eliminar la sedición y no es moderación rebajar la malversación", ha señalado Mañueco.

De este modo, ha insistido en que tampoco es "moderación" meter en la "lucha partidaria" un asunto de Comunidad como son los incendios forestales.