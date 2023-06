Mañueco a Fernández (UP): "A ustedes ya no les quieren ni los suyos"

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tirado de ironía este martes para recordar al procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, las diferencias entre los morados y Sumar, el proyecto en el que se han integrado de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

"A ustedes ya no les quieren ni los suyos señor Fernández. Aunque usted está en lo de Sumar, usted a lo único que se dedica es a restar, ha espetado Fernández Mañueco al de Unidas-Podemos a quien ha reprochado también que haya dedicado sus "frases más cariñosas" a la titular de Igualdad, Irene Montero, "esa mujer, esa ministra que ha humillado, arrastrado la dignidad de las mujeres españolas con la Ley del 'sólo sí es sí' que ha supuesto que 1.100 depravados sexuales hayan visto rebajada su condena".

"Es absolutamente bochornoso", ha sentenciado el presidente de la Junta en su cara a cara con el procurador de Unidas-Podemos que ha preguntado a Fernández Mañueco si considera adecuada la actuación del Gobierno autonómico en la crisis de la tuberculosis bovina que el político de la formación morada ha tildado de "calamitosa, catastrófica, deplorable y penosa" por parte "del Gobierno más perverso" en la historia de la Comunidad al que se ha referido también como "un auténtico peligro público".

Fernández ha criticado el "claro fin electoralista" de la Resolución publicada por la Junta en mayo para "rebajar" los controles sanitarios de la tuberculosis bovina, "trece días antes de las elecciones" del 28 de mayo e "ignorando deliberadamente el criterio de los funcionarios de más alto nivel de la Consejería que se negaban a esa misma Orden".

"A ustedes les da igual todo. Les da igual mentir, incumplir las normas, infringir la ley, saltarse las normativas, engañar a todo el mundo y poner, incluso, en peligro la salud pública contraviniendo la opinión de los expertos y contraviniendo a la ciencia", ha reprochado Fernández que ha lamentado también el viaje del vicepresidente, Juan García-Gallardo, a la Unión Europea para "dejar a Castilla y León en el más absoluto de los ridículos comportándose como un ignorante cantamañanas alérgico a la ciencia".

El de Unidas-Podemos ha responsabilizado a la Junta de haber "alentado como la gasolina al fuego" el "salvaje asalto" de "una caterva de ganaderos" a la Delegación de la Junta en Salamanca y de haber guardado después "un deleznable y estruendoso silencio" sin tener "agallas" para defender a los funcionarios.

"Su retórica huele a naftalina, su intelectualidad impostada llena de pasotismo melancólico no llega a ningún sitio. No ofende quien quiere, sino quien puede. Por cierto, usted ni quiere ni puede ofender", ha respondido el presidente de la Junta que ha reiterado que su Gobierno, "a diferencia" que Podemos --"la antítesis de la protección de las personas", ha añadido-- deplora y rechaza la violencia "venga de

donde venga".

Y ha aclarado al de Podemos que lo que es legal o ilegal sólo lo pueden determinar los tribunales de Justicia. "Ni usted, aunque vaya repartiendo carnés a los jueces si son de Podemos o no son de Podemos", ha ironizado también para preguntarse en voz alta: "¿Qué pasa, que los que no son de Podemos no son buenos y los que son de Podemos sí son buenos? ¿Pero de qué está hablando usted?".

Dicho esto, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido "la carne de calidad" de Castilla y León y ha insistido en que su Gobierno está trabajando para combatir la enfermedad "desde el diálogo" con el sector y "desde el respeto a la Legislación comunitaria", a lo que ha añadido el respeto y el reconocimiento "al gran trabajo que están haciendo todos los empleados públicos", con mención expresa a los veterinarios.