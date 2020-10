Mañueco reclama al Gobierno "esfuerzo de diálogo y unidad" y que Ciencia y política vayan de la mano

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en pedir al Gobierno un mayor esfuerzo "de coordinación, diálogo y unidad" con las comunidades autónomas al tiempo que considera que "no se dan las circunstancias" para tomar una decisión similar a la de Francia de aplicar en las principales ciudades el toque de queda.

Así lo ha manifestado Fernández Mañueco en una entrevista concedida al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha insistido en pedir al Gobierno de Pedro Sánchez "mayor coordinación y diálogo" con las comunidades para aplicar "criterios y medidas comunes" para hacer frente a una situación de "riesgo extremo" que afecta "a gran parte del país".

Al respecto, el presidente castellanoleonés ha defendido la necesidad de que "la ciencia y la política" vayan de la mano para hacer frente a la pandemia del coronavirus "y se tomen las medidas más adecuadas" por lo que ha tachado de "fundamental" que haya "un trabajo común y diálogo" entre los expertos que asesoran a los gobiernos autonómicos con los del Gobierno central

"Es imprescindible, es necesario la unidad porque este virus no entiende fronteras ni de colores políticos", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que son los políticos los que toman las decisiones, pero tienen que estar asesorados por los técnicos, por lo que cree que se debe de conocer quiénes son los expertos que asesoran al Gobierno para que puedan trabajar de manera conjunta con quienes asesoran a las comunidades autónomas.

Asimismo, el presidente de la Junta ha pedido que se haga una evaluación externa de la gestión llevada a cabo "para aprender de los errores" que se hayan podido cometer y para conocer los aspectos a mejorar.

Sobre la posibilidad de imitar la decisión de Francia de aplicar el toque de queda en las ciudades más grandes, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que es una decisión que corresponde al Gobierno central y que sólo "tendría sentido" si se aplica en todo o en gran parte del país, pero considera que "no se dan circunstancias para una medida de estas características".

No obstante, reconoce que existe "un espacio de confusión jurídica" con tribunales que avalan en unas comunidades unas medidas que son tumbadas en otras, por lo que ha recordado que tanto la Junta de Castilla y León como el presidente nacional del PP, Pablo Casado, llevan meses pidiendo "un instrumento jurídico intermedio" así como mecanismos de mayor coordinación entre los FFCCSS y la policías locales en aquellos territorios donde no hay policía autonómica

En relación a la situación de Burgos y la posibilidad de que se aplique un confinamiento perimetral como en Palencia, León y Salamanca, el presidente de la Junta ha pedido "tranquilidad" y ver cómo evoluciona la situación para evitar tener que tomar una decisión en este sentido, aunque Alfonso Fernández Mañueco ha aseverado que todas las medidas que se están aplicando en la Comunidad "son pensando en la vida y en la salud de las personas".

"Si ponemos en un platillo de la balanza la salud y la vida de las personas todo lo que se ponga en el otro platillo no tiene tanto valor porque sin salud y sin vida no habrá recuperación económica ni social" ha explicado el presidente de la Junta, quien confía en que las medidas que se están aplicando en la Comunidad, como la prohibición de fumar en terrazas, los confinamientos perimetrales o que no haya consumo en barra, den sus resultados en unos días.

Durante la entrevista, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido la "actitud de colaboración" del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, que recurrió a los tribunales cuando a principios de septiembre se aplicaron medidas restrictivas tanto en la capital vallisoletana como en la capital salmantina, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de ambas ciudades.

"Su actitud es de colaboración y diálogo", ha aseverado Fernández Mañueco, quien también ha reconocido el trabajo que está realizando la Policía Local de Valladolid "colaborando de forma eficaz", al igual que la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El presidente de la Junta de Castilla y León cree que el "esfuerzo de tantas y tantas personas" que están luchando contra el coronavirus requiere "de un esfuerzo de coordinación, diálogo y unidad política" entre todos, y así le ha pedido al Gobierno central que haga ese esfuerzo "porque no hay un manual" contra el Covid-19 "y la unidad es fundamental" para remontar la situación actual.